장애인-비장애인 함께 구성된 에이블뮤직그룹 정기연주회

11월 7일 경기아트센터 소극장서 개최

기타리스트 박규희와

[서울= 뉴스핌] 정태선 기자= 장애인과 비장애인 연주자들이 음악으로 하나 되는 챔버앙상블 에이블뮤직그룹이 다음달 7일 제 9회 정기연주회를 개최한다. 기타리스트 박규희가 함께하는 이번 공연은 서로 다른 삶과 소리가 어우러져 만들어 내는 음악적 울림을 관객에게 전할 예정이다.

사단법인 에이블아트(이사장 장병용)는 11월 7일 수원시의 경기아트센터 소극장에서 장애·비장애 통합 챔버앙상블 에이블뮤직그룹이 <공명 Resonance : 스스로 서서, 세상을 울리다〉라는 주제로 정기연주회를 개최한다고 16일 밝혔다. 이번 무대에서는 새로운 창작곡을 비롯해 다채로운 클래식 작품을 감상할 수 있다.

에이블뮤직그룹이 11월 7일 수원시 소재 경기아트센터에서 제 9회 정기연주회를 갖는다. 사진은 지난해 정기연주회 모습. [사진=에이블뮤직그룹]

이번 정기연주회는 연주자들의 성장과 창조적 도전을 담아낸 음악적 기록이자, 함께 살아가는 세상을 향한 예술적 메시지가 될 것으로 기대된다. 연주자들은 스스로 서서 음악을 통해 사랑과 평화의 메시지를 전하고, 서로의 차이를 넘어 더 큰 울림을 만들어 가는 과정을 음악으로 풀어낼 계획이다.

특히 공연에는 기타리스트 박규희가 참여해 의미를 더한다. 박규희는 알람브라 콩쿠르를 비롯한 국제무대에서 아홉 차례 우승을 거둔 세계적인 연주자이다. 벨기에 프렝탕 국제 기타 콩쿠르에서는 아시아인 최초로 우승을 차지하며 주목받았다.

11월 7일 에이블뮤직그룹의 정기연주회에서 협연하는 기타리스트 박규희. [사진= 에이블뮤직그룹]

조우성 작곡가의 현대 창작곡 '선물'은 이번 공연에서 국내 초연된다. 이 작품은 말로 다 전하지 못한 마음을 음악으로 건네는 곡이다.

첼리스트 이정현 단원은 직접 작곡한 '내 친구 이야기'를 연주한다. 이정현은 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수 없다'에서 주인공의 딸로, 그림 악보를 보고 첼로를 연주하며 자폐 특성을 지닌 인물 '리원'의 실제 모델로 알려진 첼리스트이다.

에이블뮤직그룹은 2016년 사단법인 에이블아트의 대표 공연예술사업으로 창단된 장애·비장애 통합 챔버앙상블이다. 창단 이후 장애문화예술의 가치를 알리고 새로운 문화예술의 가능성을 만들어 가고 있다.

이번 정기연주회는 2026년도 수원시 장애인문화예술진흥사업의 하나로 수원시가 후원하며, 협성대학교와 화홍병원이 협력한다. 관람은 5세 이상부터 가능하고, 전석 무료로 진행된다.

windy@newspim.com