청주 가경 아이파크 7·8단지 1671세대 공급...견본 주택 개관

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전용 84~116㎡ 구성…2029년 11월 입주 예정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = IPARK현대산업개발이 청주 흥덕구 가경동 일대에 조성해 온 아이파크 브랜드 아파트 단지의 마지막 공급에 나섰다.

기존 1~6단지에 이어 7·8단지 1671세대가 분양되면서 총 6295세대 규모의 주거단지가 완성될 전망이다.

청주 가경 아이파크 7단지 투시도. [사진=IPARK현대산업개발] 2026.10.16 baek3413@newspim.com

IPARK현대산업개발은 16일 '청주 가경 아이파크 7·8단지' 견본주택을 열고 분양 일정을 시작했다.

청약은 19일 특별공급을 시작으로 20일 1순위, 21일 2순위 순으로 진행된다.

당첨자 발표는 8단지 27일, 7단지 28일이며 발표일이 달라 두 단지에 중복 청약할 수 있다.

정당계약은 11월 9일부터 15일까지다.

일반공급 1순위는 청주시 또는 충북에 거주하는 만 19세 이상으로 청약통장 가입 기간 6개월 이상과 지역·면적별 예치금 기준을 충족하면 신청할 수 있다.

세대주뿐 아니라 세대원도 청약할 수 있으며 주택 수와 재당첨 제한 등에 관한 세부 적용 요건은 청약 공고를 확인해야 한다.

두 단지는 전용면적 84~116㎡로 구성된다.

7단지는 지하 2층~지상 최고 32층, 4개 동, 543세대 규모이고 8단지는 지하 3층~지상 최고 29층, 9개 동, 1128세대로 조성된다.

이번 공급은 2016년 시작된 가경동 일대 아이파크 단지 조성 사업의 마무리 단계라는 점에서 의미가 있다.

기존 1~6단지 4624세대와 합치면 전체 규모는 6295세대에 이른다.

주변 생활 인프라는 이미 형성돼 있다.

홈플러스와 롯데마트, NC백화점 등 쇼핑시설을 비롯해 가경공원과 서현근린공원 등 녹지·여가시설을 이용할 수 있다.

서부로와 청주 제1·2·3순환로를 통해 도심과 주요 산업지역으로 이동할 수 있다는 점도 입지 여건으로 꼽힌다.

단지 입주는 2029년 11월 예정이다. 견본 주택은 청주시 흥덕구 강서동 일원에 마련됐다.

baek3413@newspim.com