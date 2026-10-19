전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[주간IPO] 시총 1조 기대주 '엘리스그룹' 코스닥 입성…엠에스바이오·디티에스 상장

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이번 주 엘리스그룹이 20일 코스닥시장에 상장했다
  • 엠에스바이오는 22일 의료기기 업체로 증시에 입성했다
  • 디티에스는 23일 산업용 열교환기 제조사로 상장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엘리스그룹, 시총 1조 기대…AI 클라우드 사업 확대
의료기기 엠에스바이오·산업용 설비 디티에스 상장

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(19~23일)에는 하반기 기업공개(IPO) 기대주로 히는 엘리스그룹이 코스닥 시장에 입성한다. 이 밖에도 의료기기 제조업체 엠에스바이오와 산업용 설비 제조업체 디티에스도 잇달아 상장한다.

19일 한국거래소에 따르면 엘리스그룹은 20일 코스닥시장에 상장한다. 이어 22일 엠에스바이오, 23일 디티에스가 차례로 증시에 입성할 예정이다.

엘리스그룹은 2015년 설립된 AI 인프라 기업으로 공공기관과 주요 대기업을 대상으로 AI 교육과 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 클라우드와 데이터센터 사업으로 영역을 확대하고 있다.

엘리스그룹이 개발한 모듈형 AI 데이터센터 '엘리스 AI PMDC' 예시 조감도. [사진=엘리스그룹]

엘리스그룹은 지난 9월 23일부터 10월 1일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 데 이어 이달 7~8일 일반투자자 대상 공모청약을 실시했다.

희망 공모가는 7만400~9만500원으로 공모가 상단 기준 상장 후 예상 시가총액은 약 1조원이다. 신주 222만2000주를 공모하며 공모 규모는 희망 공모가 기준 1564억2900만~2010억9100만원이다.

엘리스그룹의 지난해 매출액은 395억1300만원, 영업이익은 약 52억원을 기록했다. 영업이익은 2023년 132억원에서 2024년 83억원, 2025년 52억원으로 감소했다. AI 인프라 선제 투자에 따른 감가상각비 증가 등이 수익성에 영향을 미쳤다.

다만 올해 상반기부터 실적 개선세가 나타났다. 상반기 매출액은 344억원으로 지난해 연간 매출액의 약 87%에 달했다. 영업이익은 103억원으로 반기 만에 지난해 연간 영업이익의 약 2배를 기록했다.

영업이익률도 지난해 13.1%에서 올해 상반기 30.1%로 상승했다. 특히 AI 클라우드 매출 비중이 75.9%까지 확대되면서 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다.

엘리스그룹은 이번 상장을 통해 확보한 자금을 AI 인프라 확충에 투입할 계획이다. 수도권과 호남권에 데이터센터를 추가 구축해 AI 클라우드 사업의 성장 기반을 확대한다는 방침이다.

[사진 = 셔터스톡]

22일에는 의료기기 제조업체 엠에스바이오가 코스닥시장에 입성한다.

2015년 설립된 엠에스바이오는 의료용 인체조직 이식재와 생체재료 기반 의료기기 등을 주요 제품으로 생산하고 있다. 경기도 성남시에 본사를 두고 있으며 김성준 대표이사가 회사를 이끌고 있다.

지난해 매출액은 237억8700만원, 순이익은 72억8800만원을 기록했다. 법인세차감전계속사업이익은 85억9500만원, 자기자본은 289억9600만원이다.

엠에스바이오는 신주 400만주를 공모했다. 희망 공모가는 6800~7800원으로 공모 규모는 272억~312억원이다. 기관투자자에게 284만주, 일반투자자에게 100만주가 배정됐으며 우리사주조합에는 16만주가 배정됐다.

상장 후 발행주식 총수는 2720만2650주다. 최대주주는 김성준 대표이사로 지분율은 30.1%다.

23일에는 산업용 설비 제조업체 디티에스가 코스닥시장에 상장한다.

2000년 설립된 디티에스는 특수 목적용 기계 제조업체로 산업용 공랭식 열교환기를 주요 제품으로 생산하고 있다. 전북 군산시에 본사를 두고 있으며 김종일 대표이사가 회사를 이끌고 있다.

지난해 매출액은 1115억9300만원, 순이익은 152억7900만원을 기록했다. 법인세차감전계속사업이익은 172억7400만원, 자기자본은 662억9700만원이다.

디티에스는 이번 IPO에서 신주 222만8917주를 공모했다. 희망 공모가는 1만7000~1만8500원으로 공모 규모는 378억9200만~412억3500만원이다.

기관투자자 배정 물량은 167만1687주, 일반투자자 배정 물량은 55만7230주다. 상장 후 발행주식 총수는 1488만1735주이며 최대주주는 다산네트웍스로 지분율은 38%다.

디티에스는 지난 13~14일 일반투자자 대상 공모청약을 진행했으며 16일 납입 절차를 마쳤다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"아빠, 어른되면 만나요"…순직 소방관 딸의 편지 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 6세 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있다. 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸은 아버지에게 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라는 마지막 인사를 남겼다. ◆ "아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"…딸의 마지막 편지 18일 송영길 더불어민주당 의원(인천 연수갑)이 소셜미디어에 공개한 사진에는 김 소방위의 딸이 아버지를 향해 직접 쓴 편지가 담겼다. 딸은 "보고 싶은 아빠께"라는 말로 편지를 시작했다. 이어 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 적었다. 고(故) 김진석 소방위 딸의 편지. [사진=송영길 의원 페이스북] 이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라고 했다. 편지는 "사랑해요. 보고 싶은 아빠. 사랑해요"라는 말로 끝났다. 편지 옆에는 '출동'이라는 글자와 함께 소방차 그림도 그려져 있었다. 송 의원은 조문 이후 소셜미디어를 통해 "영정사진과 앞에 놓인 6살 딸이 아빠에게 쓴 편지를 보니 눈물이 핑 돈다"며 "소방관의 출근 인사가 마지막 인사가 되는 비극을 막기 위해 최선을 다하겠다고 다짐해본다"고 전했다. ◆ 퇴근 20분 앞두고 출동…화재 진압 중 순직 소방 경력 11년 차인 김 소방위는 지난 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동의 한 공장에서 발생한 화재 현장에 출동했다. 24시간 근무를 마치고 퇴근하기까지 불과 20여 분을 남겨둔 시점이었다. 김 소방위를 포함한 선착대원 4명은 건물 3층에 진입해 진화 작업을 벌였으나 불길이 확산하면서 2명이 고립됐다. 동료 대원은 구조됐지만 김 소방위는 약 27분 뒤 심정지 상태로 발견됐다. 이번 화재로 김 소방위가 숨지고 소방대원 1명이 중상을 입는 등 8명이 중경상을 입었다. 김 소방위는 아내와 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸과 함께 새집으로 이사할 예정이었던 것으로 알려졌다. 정부는 김 소방위를 소방장에서 소방위로 1계급 특진시키고 옥조근정훈장을 추서했다. 국립현충원 안장도 지원할 계획이다. kji01@newspim.com 2026-10-18 11:35
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동