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휴머노이드 양산 경쟁에 정밀 제조업체株 '주목'

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AI 핵심 요약

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  • 16일 국내 제조업체들이 정밀가공·구동·경량화 기술로 로봇 부품 사업을 확대했다
  • 네오오토와 에스비비테크는 감속기·액추에이터 등 구동부품 개발에 나섰다
  • 한주라이트메탈은 초경량 알루미늄 로봇 구조부품을 개발해 2029년 양산을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네오오토·에스비비테크·한주라이트메탈, 기존 제조 기술 로봇 부품에 적용
글로벌 휴머노이드 출하량 급증…정밀가공·구동·경량화 기술 중요성 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 휴머노이드 로봇 시장의 경쟁이 기술 시연에서 양산과 상용화로 확대되면서 정밀가공과 구동·경량화 기술을 보유한 국내 제조업체들이 주목받고 있다. 자동차와 반도체 등 기존 산업에서 축적한 제조 기술을 로봇 부품에 적용하려는 움직임이 이어지는 가운데 네오오토, 에스비비테크, 한주라이트메탈 등이 관련 사업을 확대하고 있다.

16일 업계에 따르면 휴머노이드 로봇이 실제 산업 현장에 도입되기 위해서는 정교한 움직임을 구현하는 기술뿐 아니라 안정적인 작동과 일정한 품질, 가격 경쟁력 등이 필요하다. 특히 양산 단계에서는 부품의 정밀도와 내구성을 유지하면서 생산비용을 낮추는 제조 역량이 중요해지고 있다.

이에 따라 자동차와 산업기계, 공작기계, 정밀부품 등에서 가공·구동·제어·생산 기술을 축적한 기업들이 로봇용 핵심 부품과 모듈로 사업 영역을 넓히고 있다. 휴머노이드에 사용되는 감속기와 모터, 액추에이터, 베어링, 경량 프레임 등은 기존 제조업체들이 보유한 기술과 연관성이 높은 분야다.

[사진=AI 일러스트]

자동차용 정밀기어 전문기업 '네오오토'는 기존 구동계 기술을 로봇 분야로 확장하고 있다. 자동차 변속기와 전기차(EV) 감속기에서 축적한 초정밀 기어 가공 기술과 유성기어 양산 경험을 활용해 휴머노이드용 감속기 시장 진출을 추진하고 있으며, 올해 연구조직을 '로보틱스사업실'로 확대했다.

네오오토는 자동차 부품 생산 과정에서 확보한 정밀기어 가공 기술과 품질 관리, 대량생산 경험을 로봇 부품 사업에 활용할 계획이다. 지배구조 개편이 완료되면 단조·선삭부터 초정밀 가공과 조립까지 생산 공정이 통합돼 로봇용 감속기 개발과 양산을 위한 제조 기반도 확대될 것으로 예상된다. 회사는 이를 바탕으로 휴머노이드용 고정밀·고내구성 부품 개발과 향후 양산 수요에 대응한다는 방침이다.

초정밀 로봇 구동부품 전문기업 '에스비비테크'도 기존 정밀가공 기술을 바탕으로 휴머노이드 관련 사업을 확대하고 있다. 에스비비테크는 국내 최초로 하모닉 타입 정밀감속기를 국산화하고 양산에 성공한 기업으로, 반도체·디스플레이 공정용 정밀 베어링에서 축적한 가공·설계 기술을 활용해 로봇 관절의 움직임을 제어하는 핵심 구동부품을 개발·생산하고 있다.

에스비비테크는 하모닉 타입 정밀감속기에서 소형·초소형 유성기어 감속기와 지능형 액추에이터까지 제품군을 확대하고 있다. 액추에이터는 모터와 감속기 등을 결합해 로봇의 관절과 구동부를 움직이는 장치다. 회사는 자체 설계·제조 기술과 양산 경험을 바탕으로 국내 로봇 및 소형 모빌리티 기업과 협력을 확대하고 있으며, 휴머노이드 관절과 손 등에 적용할 수 있는 구동 솔루션 공급을 추진하고 있다.

초경량 정밀 주조 기업 '한주라이트메탈'은 자동차용 알루미늄 부품 생산 기술을 휴머노이드 구조부품 개발에 활용하고 있다. 글로벌 완성차 업체에 초경량 알루미늄 부품을 공급하며 축적한 주조 기술을 기반으로 반응고 주조 기술을 적용한 휴머노이드용 초경량 알루미늄 중공 바디하우징 개발에 나섰다.

해당 부품은 로봇의 몸체를 구성하는 구조부품으로, 금속의 내구성을 유지하면서 무게를 줄이는 것이 개발 목표다. 로봇의 중량을 줄이면 구동에 필요한 에너지 소비를 낮추고 배터리 운용 효율을 높이는 데 도움이 될 수 있다. 특히 현대자동차 로봇부품제조기술팀이 수요기업으로 참여하고 있으며, 오는 2028년까지 양산 검증을 거쳐 2029년부터 양산을 추진할 계획이다.

국내 제조업체들이 로봇 부품 사업을 확대하는 배경에는 휴머노이드 시장의 성장과 함께 안정적인 부품 공급과 대량생산 능력의 중요성이 높아지고 있다는 점이 있다.

지난 8월 중국 베이징에서 열린 '세계로봇대회(WRC) 2026'에서는 산업 현장 적용과 실제 수요를 연결하는 '산업·수요 융합'이 주요 주제로 다뤄졌다. 로봇의 동작 성능뿐 아니라 평균고장간격(MTBF), 가동률, 납기, 단가 등 실제 양산과 운용에 필요한 요소들도 주요 평가 기준으로 제시됐다.

한편 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 상반기 글로벌 휴머노이드 출하량은 2만2000대를 넘어 전년 동기 대비 약 300% 증가했다. 애지봇(AGIBOT)과 유니트리 등 중국 업체들이 출하량 증가를 이끈 것으로 나타났다.

nylee54@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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