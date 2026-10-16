"하늘을 넘어 수출로"…경남도, '우주항공방위산업전' 22일 개막

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사천에어쇼와 함께 해외 진출 모색

130개 기업·기관 참여 수출 상담



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 사천에어쇼가 관람과 체험 중심에서 K방산과 우주항공 기술의 해외 진출을 모색하는 행사로 거듭난다.

경남도는 오는 22일부터 25일까지 사흘간 사천비행장에서 열리는 2026 사천에어쇼 기간 우주항공방위산업전(GADEX)을 개최한다고 16일 밝혔다.

국내외 130개 기업·기관이 참가하는 이번 행사에서는 글로벌 기업과 해외 바이어, 외국 공군대표단을 초청해 기업 간 수출 상담과 군·기업 간 방산 협력을 추진한다.

2026 사천에어쇼 포스터[사진=경남도] 2026.10.16

산업전에는 국내 108개, 해외 22개 기업·기관이 283개 부스를 운영한다. 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스, 현대로템, 현대위아, LIG디앤에이 등이 참가하며 우주항공청과 한국항공우주연구원 등 연구·공공기관도 전시에 참여한다.

경남에서는 한국카본, 퍼스텍, 아스트, 한국항공서비스, 켄코아에어로스페이스 등 34개 기업·기관이 참여해 지역 우주항공·방산 기술을 소개하고 해외 기업과 협력 기회를 모색한다.

해외에서는 록히드마틴, 노스롭그루먼, 롤스로이스와 네덜란드 왕립항공우주연구원 등이 참여한다. 스페인 바스크 무역투자청과 주한퀘벡정부대표부도 전시 및 교류에 나선다.

산업전은 모두 7250㎡ 규모로 조성된다. 대형 에어돔에 마련되는 1관에는 202개 부스가, 비행장 정비고를 활용한 2관에는 81개 부스가 들어선다. 별도 수출상담회장과 세미나장도 운영된다.

도는 140㎡ 규모의 우주항공산업 홍보관도 마련한다. 홍보관은 우주존·항공존·기업존으로 구성해 지역 기업의 제품과 기술, 경남 우주항공산업의 성장 과정을 소개한다.

우주존에서는 위성과 우주환경시험장비, 누리호 관련 전시품을 통해 위성 제조와 시험·검증, 발사체 제작, 지상 교신으로 이어지는 산업 밸류체인을 보여준다. 항공존에서는 국산 경항공기 부활호와 한국형 전투기 KF-21, 터보프롭엔진, 미래항공기체(AAV) 등을 전시한다.

기업존에서는 경남 우주항공기업 87개사의 주요 기술과 제품을 디지털 지도로 소개한다.

수출 상담에는 글로벌 바이어 20여 개사가 참여한다. 산업전에는 10개 전용 상담실을 마련해 참가기업과 바이어 간 일대일 상담을 지원하며, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 주관 해외 기업 초청 상담회도 진행한다.

세계 공군참모총장 회의와 연계한 군·기업 간 협력 프로그램도 추진한다. 15개국 이상의 해외 공군대표단이 참가해 국내 방산기업과 면담하고 관련 기업을 방문할 예정이다.

산업전은 22~23일 기업과 바이어를 대상으로 운영된다. 전문관람객은 사천에어쇼 누리집에서 사전 등록하거나 현장에서 명함을 제출해 출입증을 발급받으면 된다. 24~25일에는 일반 관람객도 별도 절차 없이 산업전을 관람할 수 있다.

news2349@newspim.com