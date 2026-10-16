목포시 골목상권, 네이버와 손잡고 전국 손님 잡는다

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항구축제 연계 50개 점포 집중 홍보…할인 쿠폰·방문 이벤트로 소비 유도

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 네이버와 손잡고 지역 소상공인의 디지털 경쟁력 강화와 골목상권 활성화에 나선다.

온라인 플랫폼을 활용해 지역 가게의 인지도를 높이고 축제 방문객을 실제 소비로 연결한다는 전략이다.

목포시는 16일 목포미식문화갤러리 해관1897에서 네이버와 공동으로 '네이버 로컬그로스 밋업(MEET UP): 목포'를 개최한다고 밝혔다.

로컬그로스 밋업 홍보물. [사진=목포시] 2026.10.16 ej7648@newspim.com

이번 행사는 부산 영도와 경주에 이어 전국에서 세 번째로 열리는 지역 소상공인 성장 지원 프로그램이다. 디지털·AI 전환에 대응하는 사업 역량을 높이고 지역 고유의 브랜드를 경쟁력 있는 콘텐츠로 키우기 위해 마련됐다.

행사에서는 부산 영도 로컬 브랜드 '아르프'의 김치업 대표와 이태원 '장진우 거리'를 기획한 장진우 디렉터가 브랜딩 성공 사례를 공유한다. 네이버 전문가들은 플레이스와 스토어 운영법을 비롯해 광고 전략과 소상공인 지원 혜택을 소개한다. 지역 사업자 간 교류를 통해 실질적인 협력 기회도 모색한다.

목포시는 이날부터 18일까지 열리는 목포항구축제와 연계해 지역 가게 50곳을 집중 홍보한다. 맛집과 카페, 명물 간식점 등을 선정해 네이버 지도에 '로컬그로스 목포 저장리스트'를 만들고 관광객의 방문을 유도할 계획이다.

축제 기간 해당 리스트를 저장하고 방문 인증에 참여하면 리유저블백 등 기념품을 받을 수 있다. 네이버 플레이스를 통한 2000원 할인 쿠폰도 선착순으로 제공하며 삼학도 일원과 평화광장에는 홍보 부스를 운영한다.

강성휘 목포시장은 "이번 협력이 목포항구축제의 즐길 거리를 더하고 소상공인에게 새로운 성장 기회를 제공하길 바란다"며 "앞으로도 다양한 기업·플랫폼과 협력해 목포만의 로컬 콘텐츠를 발굴하고 골목상권에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com