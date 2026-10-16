제주 서퍼 김태은·이동현, 세계 롱보드 선수권대회 출전

AI 핵심 요약beta
- 김태은·이동현 선수는 16일부터 엘살바도르 세계선수권에 출전했다
- 대한민국 대표팀은 남자 2명과 여자 2명 등 4명으로 구성됐다
- 두 선수는 제주 중문에서 훈련하며 세계 무대 도전에 나섰다
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김태은, 2025년 국내 대회 종합 포인트 1위로 국가대표 선발
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 제주특별자치도서핑협회는 김태은, 이동현 선수가 10월 16일부터 22일까지 엘살바도르에서 열리는 '2026 국제서핑협회(ISA) 세계 롱보드 선수권대회'에 남자 롱보드 대한민국 국가대표로 출전한다고 밝혔다.
ISA 주최의 세계 롱보드 선수권대회는 국가대표 서퍼들이 기량을 겨루는 대회다. 세계 각지의 롱보드 선수들이 참가해 남녀 개인전 및 국가별 종합 순위를 놓고 경쟁한다.
대한민국 대표팀은 남자부 김태은·이동현, 여자부 박수진·송혜현 총 4명으로 구성됐다. 남자부 국가대표 두 명은 모두 제주특별자치도 서핑팀 소속이다.
김태은 선수는 제주서핑스쿨 헤드코치를 거쳐 국내 롱보드 무대에서 활동해왔다. 2025년 국내 대회 종합 포인트 1위를 기록하며 2026년 롱보드 국가대표로 선발됐다. 지난해 제5회 고흥우주항공배 전국서핑대회 남자 롱보드 부문에서 우승했다.
이동현 선수는 올해 남자 롱보드 국가대표 후보선수로 처음 선발됐다. 지난 9월 열린 2026 대한서핑협회장배 코리아오픈 서핑대회 롱보드 오픈 남자부에서 준우승을 차지했다. 결승에서 우승자와 0.34점 차의 접전을 벌였다.
두 선수는 제주 중문을 중심으로 훈련하며 선수 경력을 쌓아왔다. 이들이 태극마크를 달고 세계선수권에 출전하게 됐다.
김희철 제주특별자치도서핑협회장은 "제주에서 훈련하고 성장해 온 김태은 선수와 이동현 선수가 태극마크를 달고 세계선수권에 출전하게 돼 뜻깊다"며 "두 선수가 세계 무대에서 기량을 펼칠 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.
whitss@newspim.com