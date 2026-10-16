엔젤로보틱스, 창업자 공경철 대표이사 선임

AI 핵심 요약beta
- 엔젤로보틱스는 16일 공경철 미래기술원장을 대표이사로 선임했다
- 공 대표는 기술·경영을 총괄하며 피지컬 AI 사업을 확대한다
- 웨어러블 로봇 기술과 AI를 결합해 성장동력 강화에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔젤로보틱스가 창업자이자 이사회 의장인 공경철 미래기술원장을 대표이사로 선임했다고 16일 밝혔다.
공경철 대표는 2017년 엔젤로보틱스를 창업해 2024년 10월까지 대표이사를 맡으며 코스닥 상장을 이끌었다. 이후 전문경영인 체제로 전환된 뒤에도 이사회 의장 겸 미래기술원장으로서 중장기 기술 전략과 차세대 피지컬 AI 플랫폼 개발을 총괄해 왔다.
회사에 따르면 공 대표는 지난 7월 공개한 고성능 로봇 액추에이터(구동기) '팩트(phact)'와 이를 기반으로 한 로봇 제어 플랫폼 '포스(phorce)' 개발을 주도했다. 학부생을 대상으로 포스를 활용한 로봇 제작 해커톤을 개최하는 등 개발자 생태계 확대에도 힘써 왔다.
이번 선임으로 공 대표는 기술과 경영을 함께 책임진다. 웨어러블 로봇 개발과 의료 현장 임상 검증으로 쌓은 기술을 로봇 생태계 전반으로 확대하고, 피지컬 AI 역량 강화에 집중할 계획이다. 기존 웨어러블 로봇과 해외 사업은 지속하면서 피지컬 AI 기반의 새로운 성장동력 확장에 주력한다.
공 대표는 웨어러블 로봇과 피지컬 AI 분야에서 국내외 리더십을 인정받는 인물이다. 공 대표가 이끈 연구팀은 신체 장애를 로봇 기술로 극복하는 국제대회 '사이배슬론(Cybathlon)'에서 2020년과 2024년 2회 연속 금메달을 획득했다.
지난 7월부터는 KAIST와 엔비디아(NVIDIA)가 공동 설립한 '인간물리지능 공동연구센터'의 센터장으로서 인체 동작 파운데이션 모델 개발을 주도하고 있다. 국제자동제어연맹(IFAC) 로보틱스 기술위원회 의장을 맡는 등 로봇 제어 분야에서 국제적 리더로도 활약 중이며, 현재 KAIST 기계공학과 교수로 재직 중이다.
공경철 대표는 "로봇 산업의 경쟁 축이 하드웨어에서 AI로, 그리고 현실 세계에서 작동하는 피지컬 AI로 빠르게 옮겨가고 있다"며 "엔젤로보틱스가 축적한 웨어러블 로봇 기술과 사람의 움직임에 대한 이해에 AI를 더해 '사람을 가장 잘 이해하는 피지컬 AI 기업'으로 도약하고, 주주와 고객, 임직원의 신뢰에 부응하는 성과로 보답하겠다"고 말했다.
한편 2024년 10월부터 회사를 이끈 조남민 전 대표는 아세안 지역을 중심으로 한 해외 시장 개척을 주도했다. 보행재활로봇 '엔젤렉스 M20'은 태국·말레이시아·베트남에서, 보행보조로봇 '엔젤슈트 H10'은 말레이시아·베트남에서 의료기기 인증을 확보했다.
nylee54@newspim.com