재즈 피아노 즉흥연주에 AI가 베이스·드럼 즉석 반주…AI가 협연 파트너로

AI 핵심 요약beta
- KAIST 연구팀이 16일 재즈페스티벌서 AI 협연을 선보였다
- AI 딥포켓이 피아노 연주를 듣고 베이스·드럼을 실시간 생성했다
- AI 피아니스트 스콧은 사람 연주를 이어받아 솔로를 연주했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재즈페스티벌에서 12명 아티스트 참여
AI, 실시간 반주로 아티스트와 호흡 맞춰
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재즈 피아니스트가 즉흥 연주를 시작하자 인공지능(AI)이 그 자리에서 베이스와 드럼 반주를 만들어 냈다. 미리 준비한 음악을 틀어 주는 방식이 아니라, 사람의 연주를 듣고 바로 반응하며 함께 음악을 완성하는 AI가 실제 재즈 무대에 올랐다.
KAIST는 문화기술대학원 남주한 교수 연구팀이 이 기술을 지난 9일부터 11일까지 열린 제23회 자라섬재즈페스티벌의 '재즈 AI 라운지' 무대에서 선보였다고 16일 밝혔다. 재즈 아티스트 12명이 참여해 12개 공연, 26곡에서 AI와 협연했다.
즉석 반주를 맡은 것은 연구팀이 개발한 AI 반주 시스템 '딥포켓'이다. 딥포켓은 피아노 연주의 음과 리듬, 빠르기를 분석해 베이스와 드럼 반주를 실시간으로 만든다. 피아니스트 안현빈, 이지영, 지민도로시와 함께한 8곡에서 미리 준비한 반주 없이 연주 시작부터 끝까지 호흡을 맞췄다. 피아니스트의 연주가 달라지면 AI의 반주도 달라졌고, 피아니스트 역시 AI가 만든 반주를 들으며 새 연주를 이어 갔다.
반대로 사람의 연주를 이어받는 AI도 있었다. 'AI 피아니스트 스콧'은 연주자의 실제 연주를 악보와 실시간으로 비교해 곡이 어디까지 진행됐는지 파악하고 알맞은 순간에 피아노를 이어받았다.
연주자의 순간적인 선택에 따라 음악이 달라지는 재즈 무대에서 AI가 솔로와 반주를 직접 만들어 협연하는 단계까지 나아간 것이다.
남주한 교수는 "AI가 정해진 음악을 연주하는 것을 넘어, 사람의 연주를 듣고 그 흐름에 맞춰 함께 음악을 만들어 갈 수 있음을 실제 무대에서 보여준 사례"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com