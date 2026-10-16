안희연, 넥서스이엔엠과 전속계약…송지효·이선빈과 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 16일 배우 안희연이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다
- 안희연은 드라마와 영화에서 폭넓은 연기 활동을 이어왔다
- 현재 ‘사랑이 온다’에서 주인공 한규림 역으로 호평받고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 안희연이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다.
16일 넥서스이엔엠은 안희연과의 전속계약 체결 소식을 전하며 "다채로운 매력을 지닌 배우 안희연과 함께하게 돼 기쁘다. 탄탄한 연기력과 자신만의 색깔을 갖춘 배우인 만큼 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
안희연은 드라마 '엑스엑스(XX)', '유 레이즈 미 업(You Raise Me Up)', '판타G스팟', '사랑이라 말해요'와 영화 '국가대표2', '어른들은 몰라요' 등 다양한 작품에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 현재 방영 중인 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서는 주인공 한규림 역을 맡아 안정적인 연기력과 섬세한 감정 표현으로 호평받고 있다. 작품은 시청률 16%를 돌파하며 시청자들의 관심을 받고 있다.
꾸준히 필모그래피를 쌓으며 배우로서 입지를 다져온 안희연은 넥서스이엔엠과 함께 새로운 도약을 준비한다. 새 소속사와 손잡고 펼쳐갈 향후 활동에도 기대가 모인다.
한편, 넥서스이엔엠에는 송지효, 수애, 이선빈, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화, 황인식 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com