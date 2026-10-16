전국 광역 단체장 10월 16일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장 등 광역단체장들이 15일 전국체전 개막식에 참석했다
- 광역단체장들은 15일 제주에서 시도지사협의회 간담회를 진행했다
- 전재수 시장은 진실화해위·주한미해군사령관을 차례로 접견했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
-접견-진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장( 10:00 의전실)
- 접견-주한미해군사령관(10:50 국제의전실)
- 제107회 전국체육대회( 18:00 제주월드컵경기장)
▲신용한 충북지사
-대한적십자사 충북지사 회장 취임식(10:00 대한적십자사 충북지사)
-시도지사협의회 간담회(16:00 제주 서귀포 더 시에나 프리모 호텔)
-제107회 전국체전 개막식(18:00 제주월드컵 경기장)
▲우상호 강원도지사
-제349회 임시회 폐회(10:00 도의회 본회의장)
▲박완수 경남지사
-시도지사협의회 간담회( 16:00 제주 더 시에나 프리모 까보스코)
- 제107회 전국체육대회 개회식(18:00 제주월드컵경기장)
▲이원택 전북지사
- 시도지사협의회 간담(15:50 제주 더 시에나 프리모 레스토랑)
- 제107회 전국체육대회 (17:00 제주 월드컵경기장)
▲허태정 대전시장
-대한민국시도지사협의회 시도지사 간담회(16:00 제주 더 시에나)
-제107회 전국체육대회(18:00 제주월드컵경기장)
▲조상호 세종시장
-대한민국시도지사협의회 시도지사 간담회(16:00 제주 더 시에나)
-제107회 전국체육대회(18:00 제주월드컵경기장)
▲박수현 충남지사
-천안 남부대로 현장 방문(6:30 천안)
-제107회 전국체육대회 개회식(17:00 제주)
▲이철우 경북도지사
- 대한민국시도지사협의회 간담회(16:00 제주도 더시에나 리조트)
- 제107회 전국체육대회 개회식(18:00 제주월드컵경기장)
▲ 추경호 대구광역시장
- 대구콘텐츠페어(11:00 엑스코 동관)
- 시도지사 협의회(16:00 제주 더 시에나 프리모)
- 제107회 전국체육대회 개회식(18:00 제주월드컵 경기장)
▲민형배 전남광주특별시장
- 대한민국시도지사협의회 시도지사 간담회(16:00 제주 더 시에나 프로모 까 보소코 레스토랑)
- 제107회 전국체육대회 개회식(18:00 제주월드컵경기장)
▲ 박찬대 인천시장
- 제107회 전국체육대회 개막식 (18:00 제주월드컵 경기장)
▲추미애 경기도지사
- 대한민국시도지사협의회 간담회(16:00 제주특별자치도)
- 제107회 전국체육대회 개회식(17:30 제주특별자치도)
[전국 종합=뉴스핌]
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