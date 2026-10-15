대구시민 '두류공원 돔구장 유치' 팔걷었다

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 15일 돔구장 유치 범시민 결의대회를 열었다
- 대구시는 1만9710명 서명운동을 시작하고 유치전에 나섰다
- 참석자들은 문화·체육 인프라 확충과 공모 선정을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 지역 문화․체육계와 경제계, 시민들이 참여하는 '대구 스포츠․공연 복합 돔구장 유치 범시민 결의대회'를 열고 서명운동과 함께 돔구장 유치 총력전에 들어갔다.
대구시는 15일 오후 두류공원 스포츠·공연 복합 돔구장 건립 후보지 인근에서 '돔구장' 유치 기원 범시민 결의대회'를 열고 '1만 9710명 서명운동'에 돌입했다고 밝혔다. '1만 9710명 서명 운동'은 '1971년 시민 성금으로 건립된 대구체육관'의 역사적 의미를 담고 있다.
이날 결의대회는 수도권에 편중된 대형 문화·체육 인프라의 구조적 불균형을 극복하고 남부권 1700만 시대를 견인할 핵심 앵커 시설인 '두류공원 대구 돔구장'의 문체부 공모 사업 최종 선정을 염원하기 위해 마련됐다.
결의대회와 서명식에는 지역 체육.문화예술계 대표들이 대거 참석했다. 문화예술계는 20년 역사의 DIMF(국제 뮤지컬 페스티벌)와 결합해 대구를 아시아 최고의 K-컬처 거점으로 도약시키겠다는 강력한 의지를 표명했다.
체육계는 준공 55년이 지난 대구체육관의 한계를 넘어 프로농구와 국제대회를 유치할 수 있는 현대식 실내 인프라가 절실함을 호소했다.
이날 참석자들은 1971년 대구시민의 소중한 성금으로 건립돼 반세기 동안 지역 체육의 요람 역할을 해 온 대구체육관의 역사적 의미를 되새기는 특별한 퍼포먼스를 진행했다.
또 240만 대구시민의 뜨거운 유치 열기를 결집하기 위해 '1만 9710명 범시민 서명 운동'의 공식 출범을 선포했다. 추경호 시장은 이날 첫 번째로 서명하며 유치 의지를 다졌다.
추 시장은 "두류공원에 울려 퍼진 시민분들의 간절한 염원과 함성은 대구의 멈출 수 없는 도전을 증명하고 있다"며 "1971년 시민의 손으로 체육관을 일궈냈던 그날의 위대한 정신을 이어받아 '대구라는 자부심'을 바탕으로 대구 돔구장 유치를 반드시 이뤄내겠다"고 피력했다.
nulcheon@newspim.com