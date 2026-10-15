안동시공무원노조 "권기창 시장, 시정 혼란에 사과하고 답하라"

15일 기자회견..."관여했다면 책임을, 관여하지 않았다면 구체적 수습책 밝혀야"

한국노총 공무원연맹·경북도노조 연대, 안동시에 경찰 수사 협조·관련 자료 보존 요구

기자회견 후 시장실에 공개질의·요구서 전달

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동시의 전 소통비서관이 뇌물수수 혐의로 구속되고 정책보좌관에게 구속영장이 청구되는 등 시장 주변인사들이 잇따라 사법적 처리에 직면하고 '공무원 당원모집 의혹'까지 불거지는 등 공직 사회가 혼란에 빠지자 안동시공무원노동조합(위원장 손정우, 안동시노조)이 권기창 안동시장의 공식 사과와 책임 있는 입장 표명을 요구하고 나섰다.

안동시노조는 15일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "잇따른 사건과 비리 의혹으로 무너진 시정의 도덕성과 흔들리는 공직 사회를 바로 세우고 권기창 시장에게 사과와 책임 있는 설명을 요구하기 위해 이 자리에 섰다"고 밝히고 "권기창 시장은 시정 혼란과 신뢰 훼손에 대해 공식 사과할 것"을 요구했다.

경북 안동시공무원노조가 15일 안동시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 시장 주변 인사들이 잇따른 사법적 처리와 '공무원 당원모집 의혹', '산불 피해 주민 임시주택 납품 관련 의혹' 등과 관련 "권기창 시장의 공식 사과와 시정 혼란 수습 방안 답변"을 촉구하고 있다.[사진=안동시공무원노조]2026.10.15 nulcheon@newspim.com

또 안동시노조는 "시장 주변인사들이 잇따라 구속되고 공무원 당원모집 의혹에 대한 수사가 이어지고 있다. 전 소통비서관의 뇌물수수 혐의에 이어 산불 피해 주민을 위한 임시 주택 납품을 둘러싼 의혹까지 불거지고 안동시 정책 보좌관에 대한 구속 전 피의자 심문도 예정돼 있다"고 지적하고 "권 시장은 자신의 관여 여부와 그에 따른 책임 또는 시정 수습 방안을 밝히라"고 촉구했다.

이들 안동시노조는 "사법적 심판의 칼날이 시청 내부까지 들어오고 있다"며 "안동시는 경찰 수사에 철저히 협조하고 진술자를 보호할 것"을 주문하고 "사건 관련자는 진실을 밝히고 잘못에 가담한 사람은 시민과 동료들에게 사죄할 것"을 요구했다.

안동시노조는 또 '전 소통비서관의 뇌물수수 혐의'와 '산불 피해주민 임시주택 납품 관련 의혹'을 거론하며 "시정의 도덕적 신뢰가 무너지고 사건과 무관한 성실한 공직자들까지 의심과 불안을 짊어지고 있다"고 지적했다.

'당원 모집' 의혹 관련해서는 "공적 지위와 행정조직을 이용해 특정인의 정치적 기반을 넓히고 경선에 영향을 미쳤다면 공무원의 정치적 중립과 민주주의의 공정한 경쟁을 훼손한 것"이라고 주장했다.

그러면서 안동시노조는 ▲시정 혼란에 대한 공식 사과 ▲경찰 수사 협조와 관련 자료 보존 ▲사건 관련자의 사실 진술과 가담자의 사죄 ▲시장의 관여 여부 및 책임·수습 방안 공개 ▲정치적 동원과 부당한 이권 개입을 막을 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

경북 안동시공무원노조가 15일 안동시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 시장 주변 인사들이 잇따른 사법적 처리와 '공무원 당원모집 의혹', '산불 피해 주민 임시주택 납품 관련 의혹' 등과 관련 "권기창 시장의 공식 사과와 시정 혼란 수습 방안 답변"을 촉구하고 있다.[사진=안동시공무원노조]2026.10.15 nulcheon@newspim.com

이날 기자회견에서 한국노총 공무원연맹과 경북도청 공무원노동조합도 "진상 규명과 공직자 보호에 나설 것"을 천명하는 등 안동시노조와 연대했다.

신동근 공무원연맹 위원장은 모두 발언을 통해 "공무원은 시민 전체를 위해 일해야 하며 부당한 정치적 요구를 거절하더라도 불이익을 걱정하지 않아야 한다"며 "공직 사회의 정치적 중립과 공정한 근무 환경을 지키는 데 함께하겠다"고 밝혔다.

김규홍 경북도청노동조합 위원장도 연대사를 통해 "이번 사건의 책임은 실제 행위와 사실관계에 따라 가려져야 하며 성실한 공직자 전체에 떠넘겨져서는 안 된다"고 강조하고 "진실을 밝히는 직원이 고립되거나 불이익을 받지 않도록 안동시공무원노동조합과 함께 대응하겠다"고 천명했다.

손정우 안동시노조 위원장은 "구속 여부나 유무죄를 예단하지 않지만 이미 발생한 시정 혼란에 대한 책임까지 수사 결과 뒤로 미룰 수는 없다"며 기자회견 배경을 설명하고 "(권기창 시장은) 본인의 직접 관여 여부를 떠나 시민과 공직자 앞에 사과해야 한다"고 거듭 권 시장의 사과를 촉구했다.

손 위원장은 또 "(권 시장이) 관여했다면 그에 상응하는 책임을, 관여하지 않았다면 혼란을 수습할 구체적인 방안을 밝혀야 한다"며 "시민이 맡긴 공직과 행정 조직은 누구의 정치적 사유물도 아니다"고 강조했다.

안동시노조는 기자회견 후 시장실을 방문해 비서실에 항의 서한을 전달했다.

안동시노조는 앞으로 한국노총 공무원연맹과 연대해 공직자 보호에 대응하고 시장의 공식 답변과 후속 조치의 이행 여부를 확인할 계획이다.

한편 권 시장의 동생과 안동시 체육회 모 간부는 '6.3지방선거' 당시 국민의힘 안동시장 후보 경선을 앞두고 안동시 공무원 등에게 책임당원 모집을 요청한 혐의(공직선거법 위반)로 구속됐다. 또 권 시장의 측근으로 알려진 인사는 정치자금법 위반 및 당원 모집 혐의로 구속됐고 권 시장도 공직선거법 등 위반 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

nulcheon@newspim.com