인천시, 흉기난동 피해 시민 심리지원…박찬대 "의료비 지원도 검토"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 구월동 대형 상업시설 흉기 난동 사건으로 정신적 충격을 받은 시민들을 대상으로 긴급 심리지원에 나선다.

인천시는 시민들의 트라우마를 예방하고 일상 복귀를 돕기 위해 사건 현장 인근에 심리지원 부스를 설치하고 이동식 정신건강 상담 차량인 '마음안심버스'를 투입했다고 15일 밝혔다.

심리지원 부스에는 정신건강전문요원과 심리상담 전문가가 상주하며 일대일 상담을 진행한다.

마음안심버스에서는 스트레스 측정과 기초 정신건강 검진, 심층 심리상담, 심리 안정화 기기 체험, 트라우마 대처법 안내 등을 제공한다.

인천 구월동 흉기난동 피해 시민 심리상담 [사진=인천시]

지원 대상은 사건을 직접 목격한 시민과 현장 인근 방문자, 상인 등이며 사건 소식을 접한 뒤 불안·우울·수면장애 등 심리적 어려움을 겪는 지역 주민도 상담을 받을 수 있다.

심리지원 부스는 이날부터 23일까지 상업시설 내 설치돼 운영되며 마음안심버스는 19~23일까지 상업시설 인근 도로변에 배치된다. 운영 시간은 두 곳 모두 매일 오전 9시부터 오후 4시까지다.

현장을 방문하기 어렵거나 운영 시간 외에 상담이 필요한 시민은 24시간 정신건강 상담전화(1577-0199) 또는 남동구정신건강복지센터(032-465-6412)를 이용하면 된다.

시는 상담 과정에서 지속적인 관리가 필요한 고위험군 시민을 남동구정신건강복지센터와 연계해 전문적인 사후 관리와 치료도 지원한다는 방침이다.

시는 인천범죄피해자지원센터와 함께 사건 피해자들에 대한 맞춤형 지원도 추진할 계획이다.

박찬대 시장은 이날 페이스북을 통해 "의료비, 생계비, 법률 지원, 심리 치료 등 피해자별 상황에 맞는 지원을 추진하고 있다"며 "치료가 길어지는 분들에 대한 추가 의료비 지원도 검토 중"이라고 밝혔다.

박 시장은 "기존 제도와 지원책이 실제 피해자들에게 도움이 되는지 점검하고 부족한 부분은 바로잡겠다"며 "지원이 늦어지지 않도록 살피겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com