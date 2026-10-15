제57회 영동난계국악축제 개막…전통·디지털 융합 무대 풍성

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18일까지 레인보우힐링관광지 일원…세계 공연·AI 체험 등 마련

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 영동군의 대표 국악축제인 제57회 영동난계국악축제가 15일 레인보우힐링관광지 일원에서 개막했다.

전통 국악에 세계 공연과 디지털 기술을 접목해 K-국악의 확장 가능성을 선보이는 이번 축제는 오는 18일까지 나흘간 이어진다.

국악 거리 퍼레이드. [사진=영동군] 2026.10.15 baek3413@newspim.com

군에 따르면 축제 첫날은 오전 천고각과 난계사 일원에서 열린 타북식과 숭모제로 시작됐다. 난계 박연 선생의 음악적 업적과 정신을 기리는 행사다.

오후에는 영동읍 일원에서 지난해 영동세계국악엑스포 개최 1주년을 기념하는 국악 거리 퍼레이드가 펼쳐졌다.

저녁에는 영동군립 난계국악단 공연과 개막식, 난계악학대상·난계공로상 시상식이 진행됐으며 VR 미디어 퍼포먼스와 축하공연이 관객을 맞았다.

개막 축하공연에는 해외 민속공연단을 비롯해 소리꾼 김용우, 국악인 김준수, 가수 윤도현 등이 참여해 국악과 세계 음악, 대중음악을 아우르는 무대를 선보였다.

올해 축제는 57년간 이어온 전통을 바탕으로 지난해 영동세계국악엑스포의 성과를 잇는 데 초점을 맞췄다.

전통 공연뿐 아니라 AI·디지털 콘텐츠와 웰니스 체험, 지역 먹거리 등을 결합해 관람객의 체류와 지역 소비를 유도한다는 구상이다.

축제장에서는 국악주제전시관과 전통국악기 전시관을 비롯해 국악기 제작·연주, 한복 체험, 전통민속공예품 만들기 등이 운영된다.

악기체험. [사진=영동군] 2026.10.15 baek3413@newspim.com

AI 바둑로봇 대결과 국악 웰니스 프로그램도 마련됐다.

16일에는 충북도립교향악단과 김천시립국악단 공연, 전통연희 프로그램, 국악 아이돌 '도드리' 무대가 이어진다.

17일에는 읍·면 풍물경연대회와 전통혼례 재현, 추풍령가요제가 열리고 마지막 날인 18일에는 전국풍물경연대회와 국악댄스 갈라쇼, 엑스포 개최 1주년 기념 축하음악회가 펼쳐진다.

축제 기간 충청북도 정원박람회와 전국유소년 축구 페스티벌 등 연계 행사도 함께 열린다. 축제장에는 바비큐존과 푸드트럭, 먹거리존, 로컬마켓 등이 운영된다.

정영철 군수는 "57년 전통에 세계와 미래를 더한 축제"라며 "전통국악의 깊이와 미래 콘텐츠를 함께 경험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

baek3413@newspim.com