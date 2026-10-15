전남광주시 국립의대 추천 심사 후폭풍…'서남권 소외론' 여전

AI 핵심 요약beta
- 문애준 의원은 15일 국립의대 선정 후 서남권 갈등 해소를 촉구했다.
- 서남권 주민들은 후보대학 선정에 반발해 삭발·단식·집회를 이어갔다.
- 민형배 시장은 타운홀 미팅을 열고 의료대책을 설명하겠다고 밝혔다.
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[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 문애준 전남광주통합특별시의원이 15일 시정질문에서 국립의대 추천 심사 이후 서남권 주민이 상대적 박탈감을 호소하고 있다며 지역 갈등 해소 방안을 촉구했다.
문 의원은 이날 시의회 전남청사서 집행부를 대상으로 진행한 시정질문에서 "후보대학 선정 이후 서남권에서는 삭발과 단식, 집회가 이어졌고 특별시의원 3명이 단식 끝에 병원으로 이송되는 상황까지 발생했다"고 언급했다.
문 의원은 "이처럼 갈등이 깊어지는 동안 시장은 주민을 직접 만나 어떤 설명을 하고, 그들의 목소리를 얼마나 들었는지 묻고 싶다"고 따졌다.
특히 "섬과 의료 취약지역이 많은 서남권에서 병원의 위치는 지역 유치 경쟁이 아니라 주민의 생명과 의료접근성에 직결되는 문제"라며 "후보대학 선정 과정에서 이러한 지역의 의료 취약성과 주민들의 의료 이용 여건이 얼마나 반영됐는지 살펴봐야 한다"고 강조했다.
민형배 전남광주통합특별시장은 "조만간 타운홀 미팅을 개최할 계획"이라고 밝혔다. 다만 "집회 현장에 대해서는 사실과 다른 주장이 제기되고 있어 직접 방문할 필요성은 느끼지 못한다"는 입장을 보였다.
이에 문 의원은 "통합은 법으로 행정구역을 합친다고 완성되는 것이 아니다"며 "정책 결정으로 상처받은 시민의 목소리를 듣고 그 근거를 충분히 설명하는 것까지가 행정과 정치의 책임"이라고 지적했다.
그는 "국립의대 후보대학 선정은 끝났을지 몰라도 서남권 주민들의 상처와 갈등까지 끝난 것은 아니다"며 "민 시장이 직접 주민들을 만나 선정 과정과 향후 의료대책을 설명하고 지역의 목소리에 책임 있게 답해야 한다"고 압박했다.
ej7648@newspim.com