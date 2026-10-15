홍지선 국토부 장관, 광주 군공항 부지 방문 "반도체 산단 적기 제공"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관이 15일 광주 군공항 부지를 찾아 추진 현황을 점검했다.
- 홍 장관은 기업 투자 일정에 맞춘 산단 조성과 충분한 부지 확보를 강조했다.
- 국토부는 교통망·정주 여건과 전력·용수 등 기반시설 확충을 지원하기로 했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 15일 반도체 클러스터가 들어서는 광주 군공항 부지를 방문해 추진 현황을 점검했다.
전남광주시에 따르면 홍 장관은 이날 제1전투비행단을 찾아 "국가적 프로젝트를 위해 공군이 부대 이전으로 참여해 준 점에 대해 깊이 감사드린다"며 "공군의 적극적인 협조가 필요하다"고 당부했다.
이어 광주군공항 관제탑과 우선 개발 부지로 검토 중인 탄약고 이전 예정 부지를 찾아 현장 상황을 점검했다.
홍 장관은 "기업의 투자 일정에 맞춰 산단 부지를 유례없는 속도로 조성하고 적기에 제공하는 것이 핵심"이라며 "산단 계획 수립 과정에서 기업의 수요를 적극 반영해 충분한 부지를 조성할 예정"이라고 강조했다.
이어 "기업 투자가 지역의 실질적 성장으로 이어질 수 있도록 연계 교통망 확충 및 정주 여건 개선 사업도 동시에 차질 없이 추진해 나가겠다"면서 "전력·용수 등 핵심 인프라의 적기 공급을 위해 관계기관이 최선을 다하고 있으며, 이에 국토부도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
이날 현장 방문에는 홍 장관을 비롯해 민형배 시장, 공군·한국토지주택공사(LH) 관계자 등이 참여했다.
앞서 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 김정관 산업통상부 장관, 강신철 국방부 장관도 최근 현장을 잇따라 찾으며 투자 성공을 뒷받침하고 있다.
bless4ya@newspim.com