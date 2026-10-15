전남광주시의회 반도체특위, '3개 분과 소위원회' 가동

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회 반도체특위가 15일 3개 분야 소위를 구성했다
- 특위는 전력·용수와 부지·기업유치 등 인프라 전략을 마련한다
- 의회는 인재양성과 기업유치를 논의하고 입법·예산 지원체계를 구축한다
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[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회가 분과별 소위원회를 구성을 완료했다.
반도체특위는 15일 시의회 전남청사에서 간담회를 열고▲전력 및 용수·상생발전 ▲부지(군공항 이전)·기업유치 ▲정주여건·인재양성 등 3개 분야별로 의원 5명씩 소위원회를 구성했다고 밝혔다.
앞으로 반도체 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 전력·용수·부지 등 국가산단 인프라의 적기 구축 전략을 마련할 계획이다.
아울러 자원 공급 지역 및 이전 지역에 대한 지원 등 상생발전 방안을 구체화하고 인재양성, 자족형 첨단 배후도시 조성, 기업유치 방안 논의를 단계적으로 이어간다는 구상이다.
또한 제시된 과제의 실행력을 높이기 위해 의회 차원의 입법·예산 지원체계도 구축할 계획이다.
김성일 위원장은 "모든 의원이 각자 맡은 분과의 전문가가 되어 현장과 서류를 샅샅이 파고들고, 실질적인 인허가 단축과 제도적 뒷받침을 신속하게 이끌어내겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com