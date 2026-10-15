경기도 "양평축협 박세민 농가, 경기 한우 고급육 평가대회 대상"

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- 경기도는 15일 경기 한우 평가대회에서 양평축협 박세민 농가가 대상을 차지했다고 밝혔다.
- 대상 한우는 육질등급 1++A를 기록하고 경매에서 일반가의 2.5배에 낙찰됐다.
- 이번 대회에는 16개 시·군 48개 농가가 한우 56두를 출품했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 15일 도드람안성축산물공판장에서 열린 제8회 경기 한우 고급육 평가대회에서 양평축협 박세민 농가의 한우가 대상을 차지했다고 밝혔다.
경기도에 따르면 이번 대회는 농협경제지주 경기본부가 주관하고 경기도, 경인지구축협운영협의회, 전국한우협회 경기도지회가 후원해 도내 축협과 한우 브랜드업체의 추천을 받은 16개 시·군 48개 농가의 한우 56두가 출품됐다.
심사는 축산물품질평가원과 한국종축개량협회 소속 심사위원들이 맡았다. 평가는 도체 등급평가 95%, 농장환경평가 5%를 반영해 한우의 객관적인 품질뿐 아니라 사육환경까지 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐다.
평가 결과 대상을 받은 한우는 출하체중 857kg, 도체중 534kg, 육질등급 1++A를 기록했다. 경매에서는 kg당 6만7000원에 낙찰돼 일반 경매가격인 kg당 2만6900원보다 약 2.5배 높은 가격을 기록했다.
우수상은 이천축협 임관빈 농가에 돌아갔으며 장려상은 5개 농가가 수상했다. 우수브랜드 분야에서는 수원화성오산축협이 선정됐고 특별상인 '청춘예찬'은 수원화성오산축협 박광순 농가가 받았다.
이날 평가대회에는 소비자도 참여해 고급육의 품질을 직접 확인하고 실제 경매 과정을 체험했다.
이번 평가대회의 시상식은 오는 25일 파주 임진각에서 열리는 축산진흥대회와 연계해 개최된다. 행사에서는 대회 수상자와 축산 발전 유공자에 대한 시상과 함께 그릴마스터 시연회 등 소비자가 참여할 수 있는 프로그램도 진행될 예정이라고 전했다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 "이번 평가대회는 경기에서 생산된 한우고기의 품질을 객관적으로 평가하고 그 우수성을 소비자와 함께 확인하는 자리"라며 "앞으로도 우수 축산물의 생산 기반을 강화하고 경기 한우의 브랜드 가치를 높이겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com