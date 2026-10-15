장동혁 "조건 못 갖춘 전작권 전환은 백해무익...골대 옮기는 것은 李정권"

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"전투력 약화시키는 전작권 전환은 김정은만 좋아할 일"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 15일 전시작전통제권(전작권) 전환 조건을 둘러싼 한미 간 입장차와 관련해 "조건을 충족하지 못하는 전작권 전환은 백해무익"이라며 "골대를 옮기고 있는 것은 바로 이재명 정권"이라고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 전작권 전환 신중론과 이에 대한 국방부 대변인의 반응을 거론하며 이같이 밝혔다.

앞서 브런슨 사령관은 전작권 전환과 관련해 "조건이 변했고 우리의 계획을 바꿨기 때문에 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다"며 전환 시기보다 조건 충족이 우선이라는 입장을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.15 mironj19@newspim.com

이에 정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 개인적인 견해임을 전제로 "골대를 계속 옮긴다면 전작권 전환은 영원히 할 수 없다"고 말했다. 다만 국방부의 공식 입장은 한미가 합의한 조건에 기초해 전작권 전환을 추진한다는 것이라고 설명했다.

장 대표는 이를 두고 "개인적인 자격의 답변이라고 하나, 결국 이 정권의 생각을 대변한 것"이라며 "'조건'이 바뀐 것이 '골대'를 옮기는 것인가. 애당초 완전히 틀린 비유"라고 지적했다.

그는 "조건은 우리 안보 환경을 의미한다"며 "북한은 핵과 미사일 능력을 고도화하고, 국경선 요새화를 강행하고 있다"고 설명했다.

이어 "이러한 안보 환경 급변에 대응해 전작권 전환을 위한 평가 기준도 바뀌어야 하는 것"이라고 강조했다.

장 대표는 전작권 전환의 목적이 한미동맹 강화와 안보 역량 확보에 있다는 점도 강조했다.

그는 "기본적으로 전작권 전환을 하는 목표가 무엇인가"라며 "한미동맹을 현대화하고 우리 안보를 더욱 강화하기 위해서"라고 밝혔다.

그러면서 "우리 국방력과 연합 전투력을 약화시키는 전작권 전환은 김정은만 좋아할 일"이라며 "조건을 충족하지 못하는 전작권 전환은 백해무익"이라고 주장했다.

국방부 대변인의 '골대' 발언에 대해서도 재차 반박했다.

장 대표는 "축구 경기도 폭우가 쏟아지면 경기를 중단한다"며 "폭우에 경기를 강행하면 선수가 다치고 관중도 피해를 본다"고 비유했다.

끝으로 "골대를 옮기고 있는 것은 바로 이재명 정권"이라며 "좌파식 자주로는 결코 나라와 국민을 지킬 수 없다"고 비판했다.

oneway@newspim.com