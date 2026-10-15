우상호 강원도지사, 청년 주거·일자리 강조…"안정적 생활 여건 조성"

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도는 15일 도내 7개 대학 학생기자단과 간담회를 열었다
- 도는 청년 주거·일자리·문화·창업 지원 정책을 소개했다
- 학생기자단은 취업·정주·교통비와 정책 참여 확대를 논의했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 15일 도청 신관 소회의실에서 도내 7개 대학 신문·방송사 학생기자단과 간담회를 열고 민선 9기 주요 청년정책을 소개하면서 청년들의 의견을 수렴하는 시간을 가졌다고 밝혔다.
민선 9기 출범 100일을 맞아 대학생들과 직접 소통하고 청년들이 겪는 현실적인 문제와 정책 수요를 향후 도정에 반영하기 위해 마련된 이번 간담회에는 강원대학교, 한림대학교, 한림성심대학교, 춘천교육대학교, 상지대학교, 강원대학교 강릉캠퍼스, 가톨릭관동대학교의 신문·방송사 학생기자단이 참석했다.
간담회에서는 도의 주요 청년정책이 소개된 후 학생기자단의 질문에 도지사가 직접 답변하며 청년들의 관심사와 의견을 교환했다.
도는 청년 주거 부담 완화를 위한 공공임대주택 공급 확대와 청년 월세 지원, 지역 유휴공간 활용한 청년 문화·창업 거점 조성, 첨단산업과 연계한 지역인재 양성 및 일자리 확대 등 청년의 주거·생활·성장 기반 마련을 위한 방향을 공유했다.
이어 진행된 질의응답에서는 지역 청년의 취업과 정주 여건, 대학과 기업 간 협력, 청년 교통비 부담 문제, 청년 문화공간 확충, 청년 정책 결정 참여 확대 등 다양한 주제가 논의됐다.
도는 간담회에서 제기된 의견을 향후 청년정책 추진 과정에서 검토하고 청년들이 정책을 체감할 수 있는 소통 방안을 지속적으로 모색할 계획이다.
우상호 강원특별자치도지사는 "청년이 강원에서 미래를 설계하기 위해서는 안정적인 주거와 양질의 일자리, 생활 여건이 필수적"이라며 "대학과 기업, 지역사회가 함께 성장하며 청년들이 강원에서 꿈을 이룰 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com