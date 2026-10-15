삼척시, 교동택지 은하수형 경관조명 설치

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 15일 교동택지 경관 개선 사업을 완료했다
- 시는 8000만원을 들여 은하수형 경관조명을 설치했다
- 삼척시는 조명 구간을 확대해 야간 관광 명소로 조성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 '교동택지 경관 개선 사업'을 완료했다고 15일 밝혔다. 이번 사업은 보행 안전을 강화하고 야간 경관을 개선하기 위해 추진됐다.
시는 총 8000만 원의 사업비를 투입해 교동택지 엘리베이터부터 명가족발 구간까지 은하수형 경관조명을 설치했다.
조명 설치는 기존 조명 구간과의 자연스러운 연계를 고려해 이뤄졌으며 상가 간판 조명과 가로등 등 주변 빛 환경을 종합적으로 감안해 적정 밝기를 적용했다.
시는 아울러 조명 설치 범위를 추가로 넓혀 이번 구간과 연결하는 방안을 검토 중이다. 추가 설치가 진행될 경우 통일감 있는 야경을 형성하고 시민과 방문객의 보행 편의와 야경 감상을 제공할 것으로 기대하고 있다.
삼척시 심미숙 관광정책과장은 "교동택지의 야간 매력을 더하고 지역에 활력을 불어넣는 야간 관광 거점으로 성장시키겠다"며 "시민들이 변화된 야경을 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com