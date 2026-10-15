주담대 변동금리 더 오른다...9월 코픽스 3.43%

AI 핵심 요약beta
- 은행연합회가 15일 9월 신규취급액 코픽스를 3.43%로 공시했다
- 신규취급액 코픽스는 전월보다 0.25%포인트 올라 최근 1년 최고다
- 잔액·신잔액 코픽스도 상승해 변동형 주담대 부담이 커질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 한 달 만에 상승세로 돌아섰다. 신규취급액 기준 코픽스가 최근 1년 사이 최고 수준으로 오르면서 차주들의 이자 부담도 커질 전망이다.
15일 은행연합회에 따르면 지난 9월 신규취급액 기준 코픽스는 3.43%로 전월(3.18%)보다 0.25%포인트 상승했다. 지난 8월 보합세를 보인 이후 다시 상승한 것으로 최근 1년 사이 가장 높은 수준이다.
잔액 기준 코픽스도 3.15%로 전월(3.05%) 대비 0.10%포인트 올랐다. 신잔액 기준 코픽스는 2.79%로 전월(2.71%)보다 0.08%포인트 상승했다. 잔액 기준과 신잔액 기준 코픽스는 모두 6개월 연속 상승세를 이어갔다.
코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 은행들이 취급한 예·적금과 은행채 등 수신상품의 금리 변동을 반영한다. 코픽스가 상승하면 이를 기준으로 삼는 변동형 주택담보대출 금리에도 상승 압력이 발생한다.
특히 신규취급액 기준 코픽스는 해당 월에 새로 조달한 자금을 대상으로 산출하기 때문에 시장금리 변동이 상대적으로 빠르게 반영된다. 반면 잔액 기준과 신잔액 기준 코픽스는 시장금리 변동이 비교적 서서히 반영되는 특징이 있다.
한편 최근 4주간 공시된 단기 코픽스는 3.16~3.43%로 집계됐다. 지난 9월 30일 3.16%에서 이달 14일 3.43%로 상승했다.
romeok@newspim.com