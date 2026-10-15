국회 행안위, 김지용 중수청장 청문보고서 채택…'적격·부적격' 의견 병기

AI 핵심 요약beta
- 국회 행안위가 15일 김지용 중수청장 후보자 청문보고서를 여야 합의로 채택했다
- 보고서에는 김 후보자에 대한 적격·부적격 의견이 함께 담겼다
- 국회 검증 절차가 끝나 김 후보자는 대통령 재가 후 임명될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청와대 성기홍 수석 "청문회서 잘 설명돼 결격 사유 지적 힘들다"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 행정안전위원회가 15일 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 여야 합의로 채택했다. 인사청문요청안이 국회에 제출된 지 13일 만이다.
행안위는 이날 오후 서울시청에서 전체회의를 열고 여야 간 적격과 부적격 의견을 함께 담은 김 후보자의 청문보고서를 의결했다.
김영진 행정안전위원장은 "전날 인사청문회 과정에서 이뤄진 질의와 후보자의 답변을 바탕으로 간사 간 협의를 통해 보고서를 마련했다"며 "적격과 부적격 의견을 모두 담아 채택하는 방향으로 합의했다"고 설명했다.
인사청문회에서는 범여권 내 강경파 의원들과 야당의 거센 공격이 이어졌다.
국민의힘 의원들은 물론 더불어민주당 내 강경파 의원들이 김 후보자를 향해 "정치 검사의 공범"이라며 질타했고, 조국혁신당은 임명 반대를 당론으로 공식 확정하기도 했다.
반면 민주당 내 친이재명계 의원들은 "친윤 검사가 아니다"라며 옹호에 나섰다.
김 후보자는 청문회 답변을 통해 "정치 검사들로 인해 검찰이 개혁의 대상이 된 부분이 있다"며 윤석열 전 대통령을 정치 검사로 규정했다. 또한 윤 전 대통령과의 근무·개인적 인연에 선을 긋는 등 '친윤(친윤석열) 논란' 불식에 주력하는 모습을 보였다.
행안위의 보고서 채택에 따라 국회 검증 절차가 완료되면서, 김 후보자는 이재명 대통령의 재가를 거쳐 조만간 초대 중수청장으로 최종 임명될 전망이다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 김 후보자 인선 관련 질문에 "중수청장으로 일하는 데 흠결이나 결격이 될 만한 사유는 지적하기 힘들 정도로 청문회에서 잘 설명됐다"고 밝혔다.
allpass@newspim.com