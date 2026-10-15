BOJ 고에다 위원 "금리인상 지나치게 신중할 필요 없어"

AI 핵심 요약beta
- 고에다 준코 BOJ 위원이 15일 단계적 금리 인상을 주장했다
- 고에다 위원은 일본 기조적 물가 상승률이 2%에 도달했다고 진단했다
- BOJ는 29~30일 금융정책결정회의에서 금리 방향을 논의한다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ)의 고에다 준코 심의위원이 물가 상승 위험을 고려할 때 금리 인상에 지나치게 신중할 필요는 없다며 단계적인 금리 인상이 필요하다는 견해를 밝혔다.
NHK에 따르면 고에다 위원은 15일 구마모토시에서 지역 경제단체 관계자 등과 간담회를 갖고 향후 금융정책 방향에 대해 강연했다.
그는 일본의 기조적 물가 상승률이 2% 정도에 도달했다는 인식을 나타내며 "일본의 물가 상승률은 이전보다 지속성이 있는 형태로 자리 잡아가고 있는 것으로 보인다"고 말했다.
이어 중동 정세 등을 고려할 때 물가가 큰 폭으로 상승할 위험에 더욱 경계할 필요가 있다고 강조했다.
향후 금융정책과 관련해서는 "금리가 플러스인 환경이 경제활동의 전제가 되는 가운데 분석의 범위를 넓히고 정밀도를 높이는 것도 중요하다"며 "완화적인 금융환경이 이어지고 물가 상승 위험도 상당한 수준이라는 점을 고려하면 금리 인상에 지나치게 신중할 필요는 없다"고 말했다.
BOJ는 오는 29~30일 금융정책결정회의를 개최한다.
goldendog@newspim.com