이엠앤아이, 고창훈 대표 13만주 장내매수

AI 핵심 요약beta
- 이엠앤아이 고창훈 대표가 15일 회사 주식 13만주를 장내 매수했다
- 중수 사업은 올해 매출 35억원과 중수 8톤 확보 성과를 냈다
- 전고체 소재 생산설비를 도입해 올해 100㎏ 생산을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OLED 소재 기업 이엠앤아이는 고창훈 대표이사가 회사 주식 13만주를 장내에서 매수했다고 15일 밝혔다. 매수 후 보유 주식수는 약 39만2000주가 됐다.
회사에 따르면 이번 매수는 중수 사업의 매출 성과와 전고체 배터리 소재 사업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가한 결과다.
이엠앤아이는 중수 사업에서 올해 약 35억원의 매출을 기록했으며 이달 인도 원자력부 산하 중수위원회(HWB)로부터 중수 5톤의 추가 수입을 확정했다. 2월에 도입한 3톤을 포함하면 누적 확보 물량은 8톤이다.
전고체 배터리 소재 사업에서는 6월 이엠에너지소재센터를 개소했고 7월부터 산화물계 고체전해질 생산설비 반입에 착수했다. 올해 100킬로그램(kg) 이상, 내년 600킬로그램의 고체전해질 생산을 목표로 하고 있다.
이엠앤아이 관계자는 "중수 사업 매출 성과에 더해 추가 원료까지 확보하며 사업 확대 기반을 마련했다"며 "전고체 배터리 소재 사업 역시 생산체제 구축을 추진하고 있는 만큼 두 사업의 중장기 성장성은 긍정적"이라고 말했다. 이어 "중수 사업의 성장 기반을 넓히고 전고체 소재의 양산 준비를 차질 없이 추진해 기업가치를 높여 나가겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com