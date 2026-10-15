광양시, 전기승용차 100대 추가 보급…최대 972만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 광양시는 15일 전기승용차 100대 추가 보급을 발표했다.
- 차종별 대당 최대 972만원을 지원하고 26일부터 신청받는다.
- 3개월 이상 거주자 대상이며 노후차 교체 시 최대 130만원을 더 지원한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양시가 전기승용차 100대를 추가 보급하고 차종에 따라 대당 최대 972만원을 지원한다.
광양시는 오는 26일부터 예산 소진 시까지 전기자동차 보급사업' 3차 신청을 받는다고 15일 밝혔다.
시는 지난 2월과 6월 전기승용차 443대와 전기화물차 50대 등 493대를 보급한 데 이어 추가 예산을 확보해 이번 사업을 추진한다.
신청 대상은 구매지원 신청일 기준 3개월 이상 연속으로 광양시에 주소를 둔 개인·개인사업자·법인·기관 등이며 각각 1대씩 지원한다.
지원 대상자는 차량 출고·등록 순으로 선정하며 개인이 최초 등록 후 3년 이상 지난 내연기관차(하이브리드차 제외)를 판매하거나 폐차하고 전기차로 교체하면 기본 보조금 외에 최대 130만원의 전환지원금을 지급한다.
차상위 이하 계층과 청년·다자녀가구·전기택시 등은 요건에 따라 추가 지원을 받을 수 있으며 보조금 신청은 환경부 무공해차 통합누리집에서 대상 차종을 확인한 뒤 제조·판매사 대리점이나 영업점을 통해 하면 된다.
자세한 사항은 광양시 홈페이지 공고문을 확인하거나 환경과 기후환경팀으로 문의하면 된다.
chadol999@newspim.com