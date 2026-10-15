빙그레, '바나나맛우유' 유럽서 첫선…파리 SIAL 참가

AI 핵심 요약beta
- 빙그레가 15일 프랑스 파리 식품박람회 참가를 밝혔다.
- 17일부터 21일까지 대표 제품과 신제품을 선보인다.
- 유럽 시장에서 제품군과 수출 국가 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 빙그레가 오는 17일부터 21일까지 프랑스 파리에서 열리는 'SIAL Paris 2026'(파리 국제식품박람회)에 참여한다고 15일 밝혔다.
빙그레는 홍보 부스를 마련해 대표 브랜드 '바나나맛우유'를 유럽 시장에 처음 선보인다. 유럽에서 판매 중인 '식물성 메로나'는 딸기맛과 피스타치오맛을, '식물성 붕어싸만코'는 딸기맛·말차맛·초코맛 신제품을 알린다. 메로나 브랜드를 활용한 상온 음료 '메로나 스파클링'도 새로 공개하며 유럽 시장 내 제품 카테고리 확대를 추진한다.
SIAL Paris는 독일 쾰른 ANUGA, 일본 도쿄 FOODEX와 함께 세계 3대 식품 박람회로 꼽힌다. 빙그레는 2023년부터 독일, 영국, 프랑스 등에 식물성 메로나를 수출하며 유럽 진출을 본격화했고, 2024년 SIAL Paris에 참가했다. 2025년에는 독일 'ANUGA 2025'에서 식물성 붕어싸만코를 처음 공개했다.
빙그레 관계자는 "이번 박람회는 유럽 시장 내 사업 영역을 확대하는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 신규 수출 국가와 유통 채널을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com