순천 '미나리 그린' 푸드앤아트 16일 개막

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 15일 원도심에서 16~18일 푸드앤아트페스티벌을 개최한다고 밝혔다.
- 10주년 축제는 지역 식재료 미나리와 초록색을 결합한 주제로 열렸다.
- 먹거리·공연·전시·체험과 축하공연으로 원도심 상권에 활력을 더한다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 순천시가 오는 16~18일 중앙로와 문화의 거리 등 원도심에서 음식과 예술을 결합한 '푸드앤아트페스티벌'을 개최한다고 15일 밝혔다.
올해 10주년을 맞은 축제는 지역 식재료인 미나리와 초록색을 결합한 '미나리 그린(MINARI GREEN)'을 주제로 열린다.
축제장에는 먹거리 부스와 순천 대표음식인 닭구이존을 마련하고 지역 예술인들이 참여하는 공연·전시·체험 프로그램을 운영한다.
푸드마켓에서는 지역 식재료를 활용한 음식 등을 6000원 이하로 판매하며 다회용기를 전면 도입해 일회용품 사용을 줄일 계획이다.
거리 곳곳에는 예술 조형물을 설치하고 옥천변에는 지역 차와 디저트를 즐기며 쉴 수 있는 '로컬티라운지'를 조성한다.
김미령 셰프의 푸드 토크쇼와 원도심 신규 창업자 품평회 '맛보러 올랑가'를 비롯해 반려견과 함께하는 '댕스파티'와 식재료 체험 프로그램을 운영하고 이채연·릴보이·존박 등의 축하공연도 펼친다.
시 관계자는 "시민과 지역 상인 및 예술인이 함께 만드는 축제를 통해 순천의 맛과 예술을 즐기고 원도심 상권에도 활력을 더하길 바란다"고 말했다.
chadol999@newspim.com