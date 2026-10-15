쌍용C&E, 서울 본사 동해시로 이전…12월부터 본사 업무

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동해 경영지원·영월 환경사업 '복수거점' 구축

영업·자금·전산은 서울사무소 중심 운영…지역인재 채용 확대 추진

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 쌍용C&E가 서울 본사를 강원 동해시로 이전하고 영월공장에 환경사업 기능을 배치하는 동해·영월 복수거점 체계를 구축한다.

쌍용C&E는 지난 14일 서울 본사에서 임시 주주총회를 열고 본사 소재지를 서울시에서 강원특별자치도 동해시로 변경하는 정관 변경안을 의결했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 오는 12월부터 동해공장에서 본사 업무를 수행할 예정이다.

쌍용C&E 동해공장 전경.[뉴스핌 DB]

이번 이전은 생산현장과 경영기능의 연계를 강화해 건설경기 침체 등 시장환경 변화에 대응하기 위한 조치다. 회사는 동해와 영월의 생산거점을 중심으로 주요 기능을 재배치해 현장 대응력과 의사결정 속도를 높이고 생산·물류 운영의 효율성을 강화한다는 방침이다.

기획·회계·지원·감사 등 경영지원 기능은 동해공장으로 옮긴다. 이를 통해 생산현장과의 협업을 확대하고 원가·품질 경쟁력과 고객 대응력을 높일 계획이다.

신성장동력인 환경사업 부문은 영월공장으로 이전한다. 동해는 본사와 경영지원, 영월은 환경사업을 중심으로 각 거점의 핵심 기능을 강화하는 구조다.

다만 수도권 고객 대응과 업무 연계가 중요한 영업·자금·전산 기능은 서울사무소를 중심으로 재편해 운영할 예정이다.

쌍용C&E는 이번 본사 이전을 계기로 지역사회와의 협력을 강화하고 지역인재 채용 확대 등 사회적 책임도 실천하겠다는 계획을 밝혔다.

쌍용C&E 관계자는 "단순 근무지 변경을 넘어 생산현장과 경영기능의 연계를 강화하고 동해와 영월의 복수거점을 중심으로 회사의 경쟁력을 높이기 위한 경영체계 혁신"이라며 "강원도 지역을 대표하는 향토기업으로서 지역사회와 협력을 강화하고 지역인재 채용 확대 등 사회적 책임도 적극 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

onemoregive@newspim.com