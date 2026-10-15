쌍용C&E, 서울 본사 동해시로 이전…12월부터 본사 업무

AI 핵심 요약beta
- 쌍용C&E는 14일 본사 소재지를 서울에서 동해시로 변경했다
- 쌍용C&E는 12월부터 동해공장에서 본사 업무를 수행한다
- 쌍용C&E는 영월공장에 환경사업 기능을 배치한다
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영업·자금·전산은 서울사무소 중심 운영…지역인재 채용 확대 추진
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 쌍용C&E가 서울 본사를 강원 동해시로 이전하고 영월공장에 환경사업 기능을 배치하는 동해·영월 복수거점 체계를 구축한다.
쌍용C&E는 지난 14일 서울 본사에서 임시 주주총회를 열고 본사 소재지를 서울시에서 강원특별자치도 동해시로 변경하는 정관 변경안을 의결했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 오는 12월부터 동해공장에서 본사 업무를 수행할 예정이다.
이번 이전은 생산현장과 경영기능의 연계를 강화해 건설경기 침체 등 시장환경 변화에 대응하기 위한 조치다. 회사는 동해와 영월의 생산거점을 중심으로 주요 기능을 재배치해 현장 대응력과 의사결정 속도를 높이고 생산·물류 운영의 효율성을 강화한다는 방침이다.
기획·회계·지원·감사 등 경영지원 기능은 동해공장으로 옮긴다. 이를 통해 생산현장과의 협업을 확대하고 원가·품질 경쟁력과 고객 대응력을 높일 계획이다.
신성장동력인 환경사업 부문은 영월공장으로 이전한다. 동해는 본사와 경영지원, 영월은 환경사업을 중심으로 각 거점의 핵심 기능을 강화하는 구조다.
다만 수도권 고객 대응과 업무 연계가 중요한 영업·자금·전산 기능은 서울사무소를 중심으로 재편해 운영할 예정이다.
쌍용C&E는 이번 본사 이전을 계기로 지역사회와의 협력을 강화하고 지역인재 채용 확대 등 사회적 책임도 실천하겠다는 계획을 밝혔다.
쌍용C&E 관계자는 "단순 근무지 변경을 넘어 생산현장과 경영기능의 연계를 강화하고 동해와 영월의 복수거점을 중심으로 회사의 경쟁력을 높이기 위한 경영체계 혁신"이라며 "강원도 지역을 대표하는 향토기업으로서 지역사회와 협력을 강화하고 지역인재 채용 확대 등 사회적 책임도 적극 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com