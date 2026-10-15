안성시 '글로컬 공예 페스티벌' 개최…국내외 전통공예 '한 눈에'

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 15일 16일부터 18일까지 글로컬 공예 페스티벌을 개최한다고 밝혔다.
- 축제에는 국내외 전통공예 작품 전시와 장인들의 협업 작품이 선보인다.
- 안성천변과 추억의 거리에서 공예 체험·판매전·공연 등이 진행된다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 16일부터 18일까지 안성천변과 6070 추억의 거리 일원에서 국내외 전통공예와 문화공연을 함께 즐길 수 있는 '2026 안성문화장 글로컬 공예 페스티벌'을 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 축제는 안성이 보유한 전통 공예문화의 가치를 알리고 세계 각국의 공예문화를 시민들에게 널리 알리기 위해 마련됐다.
이에 따라 축제 기간에는 안성 지역 공예 장인과 해외 장인들이 함께 제작한 협업 작품이 전시될 예정이다.
특히 스페인 톨레도를 대표하는 전통 금속 상감 공예인 '다마스키나도(Damascenado)'와 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 '탈라베라 도자기(Talavera Ceramics)' 등 세계적인 전통공예 작품이 선보인다.
또한 안성천변과 6070 추억의 거리에서는 다양한 공예 체험 프로그램과 공예품 판매전, 전시 해설 프로그램이 운영된다.
시 관계자는 "이번 글로컬 공예 페스티벌은 안성의 전통문화와 세계 공예문화가 어우러지는 특별한 축제"라며 "시민과 관광객들이 공예와 문화예술을 함께 즐기며 원도심의 새로운 매력을 경험하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com