수원이목지구 디에트르 더 리체, 1·2차 잔여세대 공급

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 16일 장안구 이목지구 잔여세대를 공급했다
- 디에트르 더 리체는 총 2512세대 규모로 조성된다
- 계약금 5% 조건과 중대형 평면을 적용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 수원시 장안구에서 공급 중인 '수원이목지구 디에트르 더 리체' 1·2차의 잔여세대가 공급되고 있다. 해당 단지는 총 2,512세대 규모의 도시개발사업 구역 내에 위치한다.
도시개발사업은 주거시설과 함께 도로, 공원, 교육시설 등 기반시설을 계획적으로 배치하는 방식으로 추진된다. 일정 구역을 대상으로 주거시설과 생활편의시설의 배치를 종합적으로 검토하는 것이 특징이다.
수원 장안구 일원에서는 지구단위계획에 따라 공동주택, 교육시설, 상업시설, 공원 등이 조성되는 개발사업이 진행 중이다. 주거지역과 생활편의시설을 구분해 배치하고 보행환경과 녹지공간을 고려한 주거지 조성이 추진되고 있다.
교육환경 조성도 주요 계획에 포함됐다. 해당 지역은 수원시 교육특구 지정과 연계한 교육환경 조성을 추진하고 있으며, 근린주구 개념을 반영한 생활권 구성과 범죄예방환경설계(CPTED), 전기설비 지중화 등이 계획됐다.
단지 주변에는 스타필드 수원, 롯데마트, 수원종합운동장 등 상업시설과 의료시설이 있다. 도시개발사업에 따른 추가 생활편의시설 조성도 계획돼 있다. 인근에서는 수원R&D사이언스파크 개발사업도 추진 중이다.
단지는 1차와 2차의 세대 규모와 전용면적 구성이 다르다. 1차는 지하 3층~지상 29층, 8개 동, 총 768세대로 전 세대가 전용면적 84㎡로 구성된다. 주차공간은 총 1,543대를 수용할 수 있으며, 세대당 주차대수는 약 2.01대다.
2차는 지하 3층~지상 29층, 총 1,744세대 규모다. 전용면적 84㎡ 외에 115㎡, 116㎡, 139㎡, 141㎡ 등 중대형 면적이 포함된다. 실내에는 2.4m 높이의 세대 천장고와 광폭 거실 설계가 적용되며, 모든 세대 거실에는 유리난간 일체형 조망형 이중창이 도입된다.
'수원이목지구 디에트르 더 리체'는 계약금 5% 조건을 적용하고 있다. 2025년 6월 30일 이전 입주자모집공고가 이뤄진 단지로, 3단계 스트레스 DSR 시행 이전 경과규정의 적용 여부를 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com