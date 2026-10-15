성한빈, 아이튠즈 4개 지역 1위 이어 음악 방송 출격

AI 핵심 요약beta
- 성한빈은 15일 ‘엠카운트다운’에서 첫 솔로 무대를 선보였다
- 첫 EP 타이틀곡 ‘언데드’와 수록곡 ‘킬린 미’를 공연했다
- ‘언데드’는 4개 지역 아이튠즈 톱 송 1위에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 성한빈이 첫 솔로 음악 방송 무대를 통해 본격적인 활동에 돌입한다.
성한빈은 15일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 첫 번째 EP '데드얼라이브(DEAD:ALIVE)'의 타이틀곡 '언데드(UNDEAD)'와 수록곡 '킬린 미(Killin' Me)' 무대를 선보인다.
이번 방송은 성한빈이 솔로 앨범 발매 후 처음으로 음악 방송에 출연하는 자리다. 특히 타이틀곡 '언데드' 무대를 음악 방송에서 최초로 공개하며, 앞서 퍼포먼스 비디오를 통해 선보인 '킬린 미' 무대도 함께 펼친다. 그룹 활동으로 쌓아온 무대 경험을 바탕으로 솔로 아티스트로서 자신만의 색깔을 보여줄 전망이다.
'언데드'는 너와 나 자신을 위해 어떤 고통과 시련도 기꺼이 받아들이겠다는 강인한 의지를 담은 곡이다. '킬린 미'는 자신을 무너뜨리려는 고통과 두려움에 맞서 내면을 통제하고 더욱 단단해지는 과정을 그린다. 앞서 공개된 '킬린 미' 퍼포먼스 비디오가 화려한 군무로 글로벌 팬들의 호응을 얻은 만큼, 음악 방송에서 선보일 두 곡의 무대에도 관심이 쏠린다.
음원 성적에서도 존재감을 드러냈다. 지난 13일 기준(한국 시각) '언데드'는 칠레, 인도네시아, 싱가포르, 태국 등 4개 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 올랐다. 첫 번째 EP '데드얼라이브'는 마카오와 필리핀 아이튠즈 톱 앨범 차트 정상을 차지했으며, 인도네시아, 태국, 대만, 베트남에서도 톱 10에 진입했다.
지난 12일 데뷔 3년 만에 첫 솔로 EP '데드얼라이브'를 발매하며 솔로 아티스트로 새로운 출발을 알린 성한빈은 '엠카운트다운'을 시작으로 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com