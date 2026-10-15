전주시설공단, 전주월드컵경기장서 AI 무인 축구중계 기술 실증 지원

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전북현대·한국프로축구연맹과 협력...18일 제주전서 시범운영

경기 분석·카메라 자동 제어·하이라이트 생성 등 AI 중계 기능 검증

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단은 실제 프로축구 경기 현장에서 인공지능 기반 무인 중계 기술의 실증을 지원하며 스포츠 중계 분야의 기술 고도화에 힘을 보탠다고 15일 밝혔다.

공단은 전북현대FC와 협력해 한국프로축구연맹이 추진하는 AI 기반 무인 스포츠 중계 시스템 시범운영 사업을 전주월드컵경기장에 유치했다.

전주월드컵경기장 전경[사진=전주시설공단] 2026.10.15 gojongwin@newspim.com

실증은 오는 18일 전주월드컵경기장에서 열리는 전북현대와 제주 간 경기를 대상으로 진행된다.

AI 기반 무인 스포츠 중계 시스템은 인공지능과 영상 분석 기술로 경기 흐름을 실시간 분석하고 상황에 맞춰 카메라를 자동으로 제어·전환하는 차세대 중계 기술이다.

주요 기능은 AI 자동 중계와 실시간 경기 데이터 제공, 영상 판정 보조, 하이라이트 자동 생성 등이다.

자동 중계 기능은 딥러닝 알고리즘으로 공의 궤적과 선수 움직임을 인식해 경기 상황에 적합한 카메라를 자동으로 선택하고 전환하는 방식이다.

이를 통해 전문 중계 인력의 카메라 운영 부담을 줄이고 AI 기술이 중계 작업을 보조할 수 있을 것으로 기대된다.

선수의 이동 거리와 속도 등 경기 데이터를 실시간 분석해 중계 화면에 그래픽으로 제공하는 기능과 여러 각도의 카메라 영상을 활용해 주요 장면을 자동으로 탐지하는 기능도 시험한다.

경기 종료 후에는 득점과 주요 장면을 자동으로 인식·편집해 하이라이트 영상을 제작하는 기능을 검증할 예정이다.

공단은 시범운영에 필요한 경기장 내 촬영·중계 시설 이용과 카메라 설치 및 운영, 경기 당일 현장 관리 등을 지원한다. 실제 K리그 경기가 열리는 환경에서 기술을 검증할 수 있도록 경기장 시설과 운영 여건을 뒷받침할 계획이다.

gojongwin@newspim.com