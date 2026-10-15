전북도·익산시, 동물헬스케어 산업박람회 개막…18일까지

AI 핵심 요약beta
- 전북도와 익산시는 15일 동물헬스케어 산업박람회를 개막했다
- 박람회는 18일까지 산업·학술·반려문화 행사를 진행한다
- 전문가 포럼과 기업설명회, 반려동물 문화축제를 운영한다
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원광대서 국제도그쇼·반려견 어질리티 등 문화축제…산업 육성·반려문화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도와 익산시는 동물헬스케어 산업의 기술 교류와 기업 협력을 강화하고 성숙한 반려동물 문화를 확산하기 위한 박람회를 열었다고 15일 밝혔다.
도와 시는 이날 익산 웨스턴라이프호텔에서 '2026 동물헬스케어 산업박람회'를 개막하고 오는 18일까지 산업·학술·반려문화를 아우르는 다양한 행사를 진행한다.
이번 박람회는 동물용의약품 관련 연구기관과 기업 간 기술 교류 및 협력을 활성화하고 시민 참여를 통해 올바른 반려동물 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 특히 산업박람회와 전문가 포럼, 반려동물 문화축제를 연계해 산업 발전과 반려문화 확산을 함께 추진한다.
15일부터 16일까지 웨스턴라이프호텔에서는 국내외 전문가와 동물용의약품 관련 기업 관계자 등 250여 명이 참석하는 동물헬스케어 포럼과 기업박람회가 열린다.
포럼에서는 동물용의약품·백신의 규제혁신과 품질관리, 연구혁신과 글로벌 감염병 대응, 기술혁신과 산업화 전략 등을 주제로 최신 연구 동향을 공유하고 산업 경쟁력 강화 방안을 논의한다.
16일 기업의 투자유치 역량 강화를 위한 기업설명회(IR) 데모데이와 컨설팅 프로그램이 운영된다. 참여기업의 사업 발표와 투자 전문가의 심사·피드백을 통해 투자유치 전략 수립을 지원하고 기업과 투자자 간 교류 기회도 제공한다.
17~18일 원광대학교 대운동장에서 반려동물 문화축제와 관련 기업박람회가 이어진다. 주요 행사로는 국제애견연맹(FCI) 국제도그쇼와 반려견 어질리티, 반려견 달리기 대회 등이 마련된다.
이와 함께 동물보호법과 펫티켓 공개특강, 반려견 행동교정 교육을 비롯해 반려동물 심폐소생술 교육과 인식표 만들기 등 시민 참여 프로그램도 진행된다.
lbs0964@newspim.com