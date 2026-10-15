의왕시, 건설공사장 산재 예방·안전관리 공로...경기도지사 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 15일 건설현장 안전관리 공로로 도지사 표창을 수상했다
- 의왕시는 사고 사망자 감소와 안전점검 등 전 항목에서 성과를 냈다
- 시는 현장 점검과 교육을 강화해 산업재해 없는 환경을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 건설 공사장 산업재해 예방과 현장 안전관리 강화에 기여한 공로를 인정받아 경기도지사 기관 표창을 수상했다고 15일 밝혔다.
이번 표창은 경기도 내 31개 시·군을 대상으로 진행된 주요 시책 추진 실적 평가와 연계해 선정됐다. 시는 '건설공사장 사고 사망자 수 감소', '건설공사장 안전점검 실시율' 등 전 항목에서 우수한 성과를 거둔 것으로 집계됐다.
그동안 시는 관내 민간 건설 현장을 대상으로 정기적인 안전점검을 펼치며 현장 중심의 예방 활동을 지속해 왔다.
특히 건설 관련 인허가 사항 이행 여부, 안전설비 적정 설치 여부, 근로자 안전관리 실태 등을 면밀히 점검해 위험 요인을 사전에 발견하고 즉각 개선 조치를 취하는 등 공사장 안전망을 다졌다.
시는 향후에도 관계 기관과 공조체계를 지속해 현장 밀착형 점검과 교육을 대폭 강화하고 안전문화 확산을 추진해 산재 없는 건설 환경을 만든다는 방침이다.
김성제 의왕시장은 "안전한 건설 현장을 가꾸는 데 동참해 준 관계기관과 현장 관계자, 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 시민과 근로자 모두가 안심할 수 있는 '산업재해 제로 도시' 구현에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com