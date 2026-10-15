[내일날씨] 아침 '쌀쌀'·한낮 '온화'…일교차 15도 이상

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 아침 쌀쌀하고 낮에는 온화하다고 예보했다.
- 수도권과 강원 일부에는 새벽 사이 빗방울이 떨어지겠다.
- 전국 낮과 밤 기온차는 15도 안팎으로 매우 크겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 16일은 아침에 쌀쌀하고 한낮은 온화한 가을 날씨를 보일 전망이다. 새벽 사이 수도권과 강원 일부 지방에서 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.
15일 기상청에 따르면 오는 16일 한반도는 가끔 구름이 많은 가운데 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 매우 크겠다.
아침 최저기온은 6∼16도, 낮 최고기온은 22∼26도로 예보됐다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 14도 ▲인천 15도 ▲수원 13도 ▲춘천 12도 ▲강릉 16도 ▲청주 11도 ▲대전 10도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲대구 11도 ▲부산 14도 ▲울산 11도 ▲제주 17도다.
최고기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com