전주지역 2개 기업, 방위사업청 '국방벤처 지원사업' 선정

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방위사업청 내년 사업 전국 31개사 선정, 전주 ㈜보다·㈜바로텍시너지 포함

선정기업 2년간 최대 5억원 개발비 지원…오는 11월 협약 체결 후 기술개발

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주지역 중소·벤처기업 2곳이 방위사업청 국방벤처지원사업에 선정되면서 지역 방위산업 육성과 기업의 국방시장 진출에 탄력이 붙을 전망이다.

전주시는 전북국방벤처센터와 협력해 지역기업의 국방 분야 진출을 지원한 결과 ㈜보다와 ㈜바로텍시너지가 방위사업청의 '2026년 국방벤처지원사업'에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

전주시 방위산업 분야 성장 가능성 재확인됐다.[사진=(주)보다 ]2026.10.15 lbs0964@newspim.com

이번 사업에는 전국 방산기업 31개사가 선정됐으며 전주에서는 2개 기업이 이름을 올려 보유 기술의 국방 분야 활용 가능성을 인정받았다.

㈜보다는 열화상 이미지 감지 센서 기술을 보유하고 있으며 ㈜바로텍시너지는 드론 조종 제어 기술 등을 바탕으로 방산·항공 시뮬레이터 분야에서 전문성을 갖춘 기업이다.

국방벤처지원사업은 민간 중소·벤처기업의 우수기술을 군에서 활용할 수 있는 기술과 제품으로 개발하도록 개발비를 지원하는 사업이다. 선정기업에는 2년간 최대 5억 원의 개발비가 지원돼 민간 기술의 국방 분야 적용과 사업화를 촉진할 것으로 기대된다.

이번 성과에는 지역기업의 국방 분야 진출을 지원해 온 전북국방벤처센터의 역할도 컸다. 센터는 사업 신청부터 선정까지 정보 제공과 기술 자문 등 전반적인 지원을 통해 지역기업의 사업 선정을 도왔다.

선정기업들은 최종 사업계획서를 확정한 뒤 오는 11월 국방기술진흥연구소와 협약을 체결하고 국방 분야 적용을 위한 기술개발에 본격적으로 나설 예정이다.

전주시는 앞으로 전북국방벤처센터와 협력을 이어가며 지역기업의 우수기술이 국방 분야 기술개발과 사업화로 이어지도록 지원하고 관련 기업 지원사업과의 연계도 강화할 계획이다.

아울러 이번에 선정되지 못한 기업에도 사업계획 보완과 관련 정보 제공 등을 통해 재도전을 지원하는 등 지역기업의 국방시장 진출과 방위산업 기반 확대를 지속적으로 추진할 방침이다.

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