밀양시, 옛 밀양대에 영유아·초등 돌봄센터 조성

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 15일 저출산 대응 공모사업에 선정됐다
- 시는 국비 등 9억원을 투입해 옛 밀양대에 돌봄센터를 조성한다
- 센터는 긴급돌봄과 놀이·문화·발달 프로그램을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 부모들의 갑작스러운 돌봄 공백을 메울 영유아·초등 돌봄센터가 옛 밀양대학교 유휴공간에 들어선다.
경남 밀양시는 행정안전부 주관 '지역맞춤형 저출산 대응 공모사업'에 선정돼 국비 4억5000만 원을 확보했다고 15일 밝혔다. 경남 지역 지방자치단체 가운데 유일한 선정이다.
행안부는 전국 시·군·구를 대상으로 지역별 임신·출산·보육 서비스 공백과 주민 수요를 반영한 사업을 공모했다. 밀양시는 '맘(mom) 편한 영유아·초등 돌봄센터 조성사업'을 제안해 최종 대상에 포함됐다.
시는 국비와 지방비 등 총 9억원을 투입해 옛 밀양대 햇살문화캠퍼스 내 공공시설을 돌봄센터로 조성할 계획이다. 시유지에 있는 기존 시설을 리모델링해 신축보다 사업 기간과 비용을 줄인다는 구상이다.
센터에서는 영유아부터 초등학생까지 1~8시간 단위 예약 돌봄과 당일 긴급 돌봄을 제공한다. 실내 놀이와 문화·체험 활동, 연령별 발달 프로그램도 운영할 예정이다.
시는 돌봄센터가 갑작스러운 양육 공백 해소와 부모의 경제활동 참여를 지원하는 기반이 될 것으로 보고 있다. 여성 일자리 창출과 청년 양육 가정의 지역 정착에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
안병구 시장은 "시민들이 현장에서 필요로 하는 돌봄 수요를 바탕으로 사업을 발굴한 결과"라며 "부모가 필요할 때 안심하고 이용할 수 있는 돌봄체계를 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com