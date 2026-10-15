고양특례시 캐릭터 '고양고양이' 이모티콘 4만 명 무료 배포

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 16일 오후 2시부터 이모티콘 16종을 무료 배포한다.
- 카카오톡 채널 신규 구독자 선착순 4만 명에게 30일간 제공한다.
- 중부대 학생들과 축제·스포츠 이미지 24종도 함께 공개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 16일 오후 2시부터 고양고양이 카카오톡 이모티콘 16종을 무료로 배포한다.
15일 시에 따르면 시민들의 일상적인 대화 속으로 한 걸음 더 다가가 반가운 마음을 전하거나 응원과 공감을 나눌 때 '고양고양이'의 표정과 몸짓을 활용할 수 있도록 카카오톡 이모티콘 16종을 선보인다.
이번 이모티콘은 지역 대학과의 협력을 통해 만들어졌다. 고양특례시는 지난 8월 중부대학교와 '고양고양이 캐릭터 발전 및 홍보를 위한 업무협약'을 체결했으며, 중부대학교 만화애니메이션전공 학생들이 이모티콘과 응용 디자인 개발에 참여했다.
이모티콘은 다운로드한 날부터 30일간 사용할 수 있으며, 기존 구독자는 채널을 다시 구독해야 받을 수 있다.
카카오톡 이모티콘은 고양시 공식 카카오톡 채널을 신규 친구 추가한 이용자 중 선착순 4만 명에게 제공된다.
오는 16일 오후 2시부터 채널 친구 추가 시 발송되는 선물 메시지의 다운로드 링크를 통해 받을 수 있다.
이와 함께 고양특례시 누리집에서는 축제 응용 이미지 9종과 스포츠 응용 이미지 15종 등 총 24종을 공개한다. 이모티콘 원본 이미지도 함께 공개해 시민들이 '고양고양이' 콘텐츠를 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 할 계획이다.
민경선 시장은 "고양고양이가 숏폼 영상과 다양한 현장에서 시민들을 만나 왔으며, 이제는 카카오톡 이모티콘으로 일상 속 소통에도 함께하게 됐다"라며 "앞으로도 고양시의 역사와 문화, 축제 등 다양한 매력을 '고양고양이'만의 개성으로 풀어내 시민과 소통하는 콘텐츠를 만들어가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com