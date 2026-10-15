산청군, 산림청 '우리가 키운 우수조림지' 선정

AI 핵심 요약beta
- 산청군은 15일 오부면 방곡리 조림지가 우수 조림지로 선정됐다고 밝혔다.
- 산주가 조림목 생육을 직접 점검하고 현장에 맞춰 관리한 점이 높이 평가됐다.
- 산청군은 산나물 상품 개발과 경제수종 육성으로 임산물 산업을 활성화할 계획이다.
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지역 임산물 산업 활성화 계획
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 산주가 직접 가꾼 산림과 지역 임산물 활용 노력이 인증을 받았다.
경남 산청군은 오부면 방곡리 가시없는음나무 조림지가 산림청 주관 '2026년 우리가 키운 우수조림지' 평가에서 지방자치단체 부문 우수 조림지로 선정됐다고 15일 밝혔다.
이번 평가는 우수 조림 사례를 발굴·확산하기 위해 진행됐다. 산림청은 사업계획의 적정성, 수종 선정, 조림목 생육 상태, 사후관리 실태 등을 기준으로 서면심사와 현장심사를 실시했다.
방곡리 조림지는 산주가 관리에 직접 참여해 생육 환경과 조림목 상태를 점검하고 현장 여건에 맞춰 관리한 점이 특징이다. 군은 이 같은 관리가 조림목의 활착률을 높이고 건강한 생육 환경을 유지하는 데 기여했다고 설명했다.
지역 임산물의 부가가치를 높이려는 노력도 평가에 반영됐다. 군은 자생식물인 산나물을 꾸러미 상품으로 개발해 판매하며 지역 임산물의 판로 확대와 소비 촉진을 추진했다.
군은 이번 선정을 계기로 산주 주도의 조림 관리 사례를 알리고, 지역에 적합한 경제수종 육성과 임산물 산업 활성화에 나설 계획이다.
m25322532@newspim.com