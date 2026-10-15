광양환경운동연합 "시민 동의 없는 SMR 추진 중단해야"

AI 핵심 요약beta
- 광양환경운동연합은 15일 시민 동의 없는 SMR 도입 중단을 촉구했다
- 단체는 광양시의 i-SMR 논의와 관련 정보 공개를 요구했다
- 경제성·안전성 및 사용후핵연료 문제를 들어 재생에너지를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양환경운동연합이 광양국가산업단지 내 소형모듈원자로(SMR) 도입 논의와 관련해 "시민 동의 없는 추진"이라며 계획 철회와 정보 공개를 촉구했다.
광양환경운동연합은 15일 성명을 내고 "광양시는 시민의 생명과 안전에 직결되는 SMR 유치 시도를 즉각 중단하고 관련 정보를 투명하게 공개해야 한다"고 밝혔다.
단체는 "최근 광양시 간부회의에서 국가산단 일원에 한국형 소형모듈원자로(i-SMR)를 도입하는 방안이 구체적으로 논의됐으며 시가 포스코홀딩스와 협의를 진행하고 정부 부지 공모 신청 일정까지 구체화하고 있다"고 주장했다.
이어 "시민에게 충분한 정보를 제공하거나 동의를 구하지 않은 채 행정 내부에서 논의가 진행되고 있다"며 "간부회의 논의 내용과 사업 검토 단계 공개"를 요구했다.
또한 "i-SMR이 올해 2월 표준설계인가를 신청한 개발 단계의 기술이라는 점을 들어 경제성과 안전성 등 검증이 완료되지 않은 사업을 지역에 유치해서는 안 된다"고 주장했다.
사용후핵연료 처리 문제와 관련해서는 "국내에 고준위 방사성폐기물 영구처분시설이 확보되지 않은 상황에서 SMR을 도입하면 지역 내 장기 보관 부담이 발생할 수 있다"고 우려했다.
아울러 포스코의 수소환원제철 전환과 전력 공급을 위한 원전 유치에 반대하며 "산업 전환은 시민의 건강과 안전을 우선하는 방향으로 이뤄져야 한다"며 재생에너지 중심의 전환 정책 수립을 촉구했다.
chadol999@newspim.com