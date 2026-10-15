부산경찰, 카지노로 피해금 287억원 세탁한 투자사기 일당 검거

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고수익 미끼로 투자 유도 후 자금 세탁

1억1100만 원 현금 및 전자기기 압수

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 카지노 VIP와 영주권자를 끌어들여 투자사기 피해금을 게임 칩으로 바꾼 뒤 현금화한 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청은 15일 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반, 전자금융거래법 위반, 전기통신사업법 위반 등 혐의로 국내총책 A(50대)씨 등 54명을 검거해 이중 14명을 구속했다고 밝혔다.

이들은 2025년 10월부터 12월까지 '고수익 보장'이라는 미끼로 투자를 유도해 가로챈 사기 피해금 287억 원을 국내 카지노에서 게임 칩으로 교환 후 현금화하는 방법으로 자금 세탁한 혐의를 받고 있다.

수표를 카지노칩으로 환전하는 모습[사진=부산경찰청] 2026.10.15

경찰 조사 결과, 이들은 국내 총책을 중심으로 모집·관리책, 인출책, 환전책, 전달책 등으로 역할을 나눴다. 총책은 해외 조직과 연락하며 범행 전반을 관리하고 세탁한 자금을 해외 조직에 전달한 것으로 조사됐다.

인출책은 피해금이 입금된 계좌에서 수표를 발행해 전달책에게 넘겼다. 환전책은 카지노 VIP 회원이나 외국인 전용 카지노 출입이 가능한 영주권자로, 수표로 게임 칩을 구매한 뒤 일정 금액을 베팅하고 남은 칩을 현금으로 바꾸는 역할을 맡았다.

처음에는 카지노 전용 계좌로 피해금을 이체한 뒤 게임 칩으로 교환했다. 이후 강원랜드 카지노 전용 계좌가 지급정지되는 등 기존 방식이 어려워지자 수표를 이용한 방식으로 범행 수법을 바꿨다.

조직원들은 카지노 VIP 회원과 외국인 전용 카지노에 출입할 수 있는 영주권자를 포섭했다. 세탁한 현금은 카지노 안의 별도 장소에서 주고받으며 수사기관의 추적을 피한 것으로 조사됐다.

검거된 조직원 중 한 명은 서울 강남 일대에서 이른바 '콜뛰기'로 불리는 불법 운수업에 종사하며 총책과 친분을 쌓은 뒤 범행에 가담했다. 그는 조직원들을 범행 장소까지 차량으로 이동시키고 범죄수익금을 전달받는 역할을 했다.

주변 운수업 종사자들에게 수당을 주고 인출책으로 끌어들인 정황도 확인됐다.

3명은 수배 상태에서 범행을 이어온 것으로 나타났다. 국내 총책은 2024년 8월 대포통장 등을 이용한 자금세탁 혐의로 지명수배된 상태에서 대포폰과 대포차를 사용하며 도피하다 붙잡혔다.

1명은 10년 전 동종 범죄로 지명수배된 뒤 8년간 도피 생활을 이어오다 공소시효 만료를 2년 앞두고 검거됐다. 나머지 1명은 벌금과 도피자금을 마련하기 위해 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

경찰은 검거 과정에서 현금 1억1100만 원과 명품, 휴대전화·컴퓨터 등 전자기기 50여 대를 압수했다. 피의자 소유 부동산 등 3억9000만 원 상당의 재산에 대해서는 기소 전 추징보전을 신청해 법원 인용 결정을 받았다.

경찰은 카지노를 이용한 신종 자금세탁을 막기 위해 국내 카지노 업체와 문화체육관광부에 고객 거래와 출입 내역 모니터링 강화를 제안했다.

경찰 관계자는 "투자리딩방 사기와 범죄수익 세탁은 조직화·고도화되고 있다"며 "현금이나 수표 인출·전달을 대가로 고액의 수수료를 제시하는 경우 범죄자금일 가능성을 의심하고 응하지 말아야 한다"고 당부했다.

ndh4000@newspim.com