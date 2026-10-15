괴산김장축제 11월 5일 개막…김장 체험부터 콘서트까지

AI 핵심 요약beta
- 괴산군은 11월 5일부터 8일까지 괴산김장축제를 개최한다.
- 올해 축제는 절임배추·청결고추 김장 체험과 공연을 선보인다.
- 김장 경연대회와 맞춤 체험, 먹거리 공간도 운영한다.
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15개 농가 마을김장체험도 운영…지역 농산물 소비·농가 소득 연계 주목
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군의 대표 김장문화 행사인 '2026 괴산김장축제'가 11월 5일부터 8일까지 괴산유기농엑스포광장과 괴산종합운동장 일원에서 열린다.
15일 괴산군에 따르면 올해 축제는 괴산 절임배추와 청결고추를 활용한 김장 체험을 중심으로 공연과 먹거리 프로그램을 구성했다.
주제는 'RED하게 세상을 버무리다'다.
주요 프로그램은 원스톱 김장 담그기, 명인의 김장간, K-김치마켓 등이다. 외국인·장애인·어린이·청소년을 위한 맞춤형 김장 체험도 날짜별로 마련된다.
6일에는 읍·면 대표들이 참여하는 '우리동네 김장명인' 경연, 7일에는 전국 참가팀이 겨루는 '대한민국 김장경연대회'가 열린다.
올해 새로 선보이는 관객 참여형 창작 마당극과 코미디쇼도 축제 프로그램에 포함됐다.
먹거리 공간인 'K-RED 푸드스트리트'와 '모닥불 구워먹기존'은 확대 운영하며 드라이브스루 김장 체험은 괴산종합운동장으로 장소를 옮긴다.
공연은 5일 K-콘서트를 시작으로 6일 개막 축하콘서트와 '낭만콘서트 5080', 7일 코미디쇼와 모닥불 콘서트, 8일 폐막 콘서트 순으로 진행된다. 6일과 8일에는 불꽃놀이도 예정돼 있다.
축제장 밖에서는 11월 1일부터 30일까지 지역 15개 농가가 참여하는 마을김장체험이 운영된다.
세부 일정과 사전예약은 괴산김장축제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
baek3413@newspim.com