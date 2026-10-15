경기도, 도민 제안 노선 반영 '편하G버스' 게시판 개설

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 도민이 필요한 출퇴근 버스 노선을 직접 제안할 수 있는 '경기 편하G버스 도민제안 게시판'을 개설했다고 15일 밝혔다.

경기 편하G버스는 출퇴근 시간대 경기도와 서울 등 수도권 주요 거점을 연결하는 좌석예약제 버스다. 도는 지난 8일 평택·양주·화성·의왕 등 4개 지역에 신규 5개 노선을 개통했다.

경기 편하G버스 모습. [사진=경기도]

이번 게시판 개설은 도민의 실제 출퇴근 수요를 신규 노선 선정 과정에 반영하기 위해 마련됐다. 게시판은 경기도 열린도지사실 누리집의 '소통과 참여' 메뉴에서 이용할 수 있으며 도민은 필요한 노선의 출발지와 목적지, 이용 희망 시간대 등을 상시 제안할 수 있다.

제안은 1인당 1개 노선을 원칙으로 한다. 이사나 이직 등으로 기존 제안 내용을 변경해야 하는 경우에는 '나의 제안-수정하기' 메뉴를 통해 수정할 수 있다.

접수된 제안은 정기적으로 해당 노선의 출발지 시·군에 전달돼 신규 노선 검토 자료로 활용된다.

다만 제안된 노선이 즉시 신설되는 것은 아니다. 시·군의 타당성 검토와 사업계획 수립, 수요조사, 예산 확보, 관계 지방자치단체 협의 등을 거쳐 최종 노선이 선정된다.

신규 노선은 신도시 등 버스와 전철 같은 대체 교통수단이 부족해 출퇴근에 어려움을 겪는 지역을 우선 검토한다. 출퇴근 시간대 이용 수요가 집중되지만 정규 광역버스 노선 신설이 어려운 지역도 주요 검토 대상이다.

경기도는 지역별 노선 신설의 시급성과 예상 이용 수요, 기존 노선과의 중복 여부, 실제 운행 가능성 등을 종합적으로 검토해 신규 노선의 우선순위를 결정할 계획이다.

앞서 도는 지난 7월 경기준비위원회를 통해 도민이 제안한 출발지와 목적지, 출퇴근 시간대 교통수요 등을 바탕으로 신규 5개 노선을 선정했다.

이번 게시판 개설은 당시 임시로 운영했던 도민 제안 방식을 상시화한 것이다. 경기도는 실제 이용자의 수요를 지속적으로 반영해 출퇴근 교통이 불편한 지역을 중심으로 편하G버스 노선을 단계적으로 확대할 방침이다.

윤태완 경기도 교통국장은 "도민이 실제 필요로 하는 출퇴근 노선을 지속적으로 제안받아 정책에 반영할 수 있는 상시 소통체계를 구축하게 됐다"며 "도민 제안이 단순한 의견수렴에 그치지 않고 출퇴근 수요가 집중된 지역을 중심으로 노선 타당성과 시급성을 면밀히 검토해 경기 편하G버스를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com