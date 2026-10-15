전남광주 10월의 전통주 선정…'장보고의꿈 비파14'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 15일 비파14를 이달의 전통주로 선정했다
- 고금주조장은 완도쌀과 비파를 활용한 도수 14도 탁주를 생산했다
- 제품은 3년 연구개발을 거쳐 품질인증과 품평회 우수상을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 완도쌀과 비파의 풍미를 담은 '장보고의꿈 비파14'를 10월 이달의 전통주로 선정했다.
15일 전남광주통합특별시에 따르면 완도 고금주조장이 생산하는 이 제품은 완도쌀과 전통 방식으로 만든 자가누룩에 비파열매 추출물을 더해 빚은 알코올 도수 14도의 탁주다. 인공 첨가물 없이 쌀 특유의 부드러움과 비파의 산뜻한 향을 살린 것이 특징이다.
비파는 재배지가 제한적인 데다 저장이 어렵고 갈변 현상도 빨라 술 원료로 활용하기 까다롭다. 고금주조장은 원료의 특성을 극복하기 위해 3년간 연구·개발을 진행해 제품을 완성했다.
은은한 비파 향에 단맛과 신맛 그리고 쓴맛이 어우러지며 높은 도수에서 느껴지는 묵직한 풍미도 갖췄다. 차갑게 그대로 마시거나 얼음을 넣어 즐길 수 있다. 닭가슴살 샐러드와 전복 버터구이 등에도 잘 어울린다.
제품은 2024년 술 품질인증을 획득했으며 2025년 남도 우리술 품평회 탁주 부문에서 우수상을 받았다. 제품 구매 문의는 고금주조장으로 하면 된다.
박상미 전남광주통합특별시 K-푸드유통과장은 "완도쌀과 비파의 특색을 살린 우리술"이라며 "지역 농수산물을 활용한 차별화된 전통주를 널리 알리기 위한 홍보를 이어가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com