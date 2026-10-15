브이엔티지, 한국마이크로소프트와 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = VNTG가 한국마이크로소프트와 손잡고 제조기업의 인공지능 전환(AX) 실행 체계 구축에 나선다. 양사는 제조 현장 적용 및 운영, 공동 사업 개발, 시장 진출 등에서 협력을 추진할 계획이다.

[이미지=VNTG]

VNTG는 지난 14일 서울 마포구 세아타워에서 한국마이크로소프트와 '제조기업 AX 전환의 엔드투엔드(End-to-End) 실행 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 VNTG는 제조 현장에서의 실행을 주도하고, 한국마이크로소프트는 기술 역량 개발과 파트너 생태계 확보를 지원한다. 양사는 이를 바탕으로 제조기업 AX 관련 협력 기회를 모색한다.

VNTG는 ▲실행 체계 구축 ▲초기 AX 사업 및 레퍼런스 확보 ▲공동 사업 개발 및 시장 진출(GTM) ▲얼라이언스 생태계 조성 등 네 개 분야에서 한국마이크로소프트와 협력한다.

VNTG는 설비 제어 시스템부터 MES, ERP까지 공장 IT 전 영역에서 진단, 설계, 구축, 운영을 수행하며 AI 기술을 접목해 AX를 구현하고 있다. 전국 제조 현장에 대응하기 위한 수행 네트워크도 운영 중이다.

한국마이크로소프트는 애저(Azure) 클라우드, 마이크로소프트 패브릭(Microsoft Fabric), 마이크로소프트 파운드리(Microsoft Foundry), 코파일럿(Copilot) 등 AI 기술을 산업별로 확산하고 있다. 이번 협약을 통해 이 기술들이 제조 현장에 적용되고 운영되는 과정은 VNTG가 담당한다.

VNTG는 이번 협약을 통해 단일 기술 도입이나 솔루션 공급에 그치지 않고, 제조기업의 AX 사업 발굴부터 실제 현장 적용 및 운영까지 연계할 계획이다. 이를 통해 제조기업이 AI를 시범 적용하는 단계를 넘어 실제 제조 현장에서 활용하고 성과로 연결할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

김태근 VNTG 대표이사는 "VNTG는 제조 현장에서 AX를 처음부터 끝까지 실행해 왔다"며 "이 경험에 마이크로소프트의 기술을 더해 국내 제조기업이 AI를 시험하는 단계를 넘어 현장에서 성과를 내는 단계로 나아가도록 돕겠다"고 말했다. 이어 "초기 사업에서 레퍼런스를 먼저 만들고, 제조 솔루션 기업, 스타트업과의 얼라이언스로 제조 AX의 범위를 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.

whitss@newspim.com