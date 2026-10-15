안산시, 17일 '정조대왕 능행차 재현·안산읍성문화예술제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 17일 안산읍성 일원에서 정조대왕 능행차를 재현했다
- 행사에는 문화체험과 버스킹, 가족 참여 프로그램이 마련됐다
- 천년안산음악회에는 초대가수들이 출연해 축제 분위기를 더했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 17일 오전 11시 안산읍성 일원에서 '정조대왕 능행차 공동재현 및 제16회 안산읍성문화예술제'를 개최한다고 15일 밝혔다.
안산시가 주최하고 안산문화원이 주관하는 이번 행사는 정조대왕 능행차 행렬을 재현해 역사적 의미를 조명하고 시민들이 지역 문화유산을 가까이서 체험할 수 있도록 마련됐다.
행사 장소인 안산읍성 및 관아지는 경기도 기념물 제127호로 지정된 문화유산으로 조선시대 안산의 역사적 자취를 간직하고 있는 곳이다. 이번 행사에서는 안산읍성을 배경으로 고증에 입각한 정조대왕 능행차 행렬을 선보여 장관을 연출할 예정이다.
이와 함께 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 문화예술 프로그램도 대거 운영된다. 수암마을 전시관 인근에서 열리는 '가을빛 버스킹'을 비롯해 다양한 문화체험 한마당, '다함께 수암마을 그리기' 등 가족 단위 참가자들을 위한 체험 행사가 펼쳐진다.
이어 진행되는 '천년안산음악회'에는 오혜빈, 김보민, 김재혁, 권민정 등 초대가수들이 출연해 다채로운 공연으로 축제 분위기를 북돋울 예정이다.
시는 이번 행사를 통해 지역 대표 역사문화유산인 안산읍성과 정조대왕 능행차의 역사적 가치를 널리 알리고 문화예술이 어우러진 시민 화합의 장을 만든다는 구상이다.
이민근 안산시장은 "이번 행사가 정조대왕 능행차와 안산읍성이 지닌 역사적 가치를 시민들과 함께 되새기고 나누는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"며 "시민들이 가족, 이웃과 함께 안산의 고유한 역사와 문화를 안심하고 즐길 수 있도록 행사 준비와 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com