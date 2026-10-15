쌍용C&E, 동해시로 본사 이전...영월 공장은 '환경사업' 강화

AI 핵심 요약beta
- 쌍용C&E는 14일 본사 주소지를 강원도 동해시로 변경했다
- 쌍용C&E는 12월부터 동해공장에서 본사 업무를 수행한다
- 쌍용C&E는 동해·영월 복수거점으로 경쟁력 강화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 쌍용C&E가 본사를 동해공장이 위치한 강원도 동해시로 이전한다. 또 영월공장에는 환경사업 등을 중심으로 핵심 기능을 강화하는 동해·영월 복수거점 체계를 구축한다.
쌍용C&E는 지난 14일 서울 본사에서 임시 주주총회를 열고 본사 주소지를 '서울시'에서 '강원특별자치도 동해시'로 변경하는 '정관 변경의 건'을 의결했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 12월부터는 새롭게 이전한 동해공장에서 본사 업무를 수행하게 된다.
쌍용C&E의 본사 이전은 국가 균형발전과 지역경제 활성화에 기여하고, 건설경기 침체 등 급변하는 시장환경에 능동적으로 대응하기 위한 것이란 설명이다.
또한, 생산공장이 위치한 동해와 영월을 중심으로 경영지원과 환경사업 기능을 재배치해 현장 대응력과 의사결정 속도를 높이고, 생산·물류 운영의 효율성을 강화하는 데 목적이 있다. 이를 통해 원가 및 품질 경쟁력을 높이고 고객 대응력을 강화해 지속가능한 성장 기반을 마련한다는 전략이다.
쌍용C&E 관계자는 "단순 근무지 변경을 넘어 생산현장과 경영기능의 연계를 강화하고, 동해와 영월의 복수거점을 중심으로 회사의 경쟁력을 높이기 위한 경영체계의 혁신"이라며 "강원도 지역을 대표하는 향토기업으로서 지역사회와 협력을 강화하고 지역인재 채용 확대 등 사회적 책임도 적극 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com