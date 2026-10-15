아크메르 동탄, 독립 브랜드 아크메르 적용 배경 공개

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨가 15일 아크메르 동탄 시공을 맡았다고 밝혔다
- 아크메르 동탄은 독립 브랜드와 고급 마감재를 적용한 1808가구 단지다
- 아크메르 동탄은 15일 견본주택을 열고 분양에 나설 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아크메르 동탄 사업지는 포스코이앤씨가 시공을 맡는다. 포스코이앤씨는 엘시티, 브라이튼 N40 등 고급 주거시설 건설 이용을 보유하고 있다. 사업지가 들어서는 반송동 일원은 동탄 센트럴파크와 반석산 근린공원을 가까이 두고 있다.
1,808가구 규모의 아크메르 동탄에는 독립 브랜드 '아크메르(ACMER)'가 적용된다. 일반적으로 대규모 주거시설에는 건설사 브랜드가 사용되지만, 아크메르 동탄 시행사 관계자는 하이퍼엔드라는 새로운 장르를 개척하기 위해 독립 브랜드를 선택했다고 설명했다.
시행사 관계자는 "아크메르는 동탄의 가치를 담아 치수부터 소재까지 새로 기획된 프로젝트"라고 밝혔다. 디자인에는 에르메스, 샤넬 등과 협업한 디자이너 자나이나 미레이로가 참여했다. 세대 내부는 이탈리아 주방가구 브랜드 쿠치네 루베, 세라믹 브랜드 인피니티, 원목마루 브랜드 조르다노 등으로 구성된다.
세대 내 천장고는 2.5m로 설계되며, 가구당 약 1.5대의 주차 공간이 확보된다. 너비 2.6m의 광폭 주차면 1,000면 이상이 적용되며, 세대별 전용 프라이빗 창고도 제공된다. 스마트 음식물 자동처리 시스템, 전기차 화재 대응 시스템, 고성능 창호 및 고효율 유리 시스템 등도 적용될 예정이다.
커뮤니티 시설로는 에듀라운지, 1인 독서실, 피트니스클럽, 필라테스·스트레칭룸, 스크린골프연습장, 사우나 등이 마련된다.
분양 관계자는 아크메르 동탄을 "시공사의 기술력을 바탕으로 글로벌 급 마감재와 예술적 디자인을 큐레이션 한 한정판 트로피 에셋"이라고 설명했다.
'아크메르(ACMER)'는 'ACME'(정점)와 다섯 가지 가치를 상징하는 'R'을 결합한 명칭이다. R에는 'Revolution'(새로운 변화), 'Richness'(풍요), 'Rarity'(희소성), 'Relax'(여유), 'Respect'(존중)의 의미가 담겼다.
아크메르 동탄은 10월 견본주택을 열고 분양에 나설 예정이다.
whitss@newspim.com